Firenze, a San Salvi va in scena ‘Basta’ con Sissi Abbondanza

Firenze, 5 settembre 2023 - Continua a San Salvi il Festival Storie differenti. Creato dai Chille de la balanza, è giunto alla sua edizione numero dieci. Si tratta di un’edizione davvero straordinaria che continuerà sino a venerdì 13 settembre e ha già visto prestigiose presenze, tra cui quelle di Danio Manfredini, Marta Cuscunà e del Teatro del Lemming. Giovedì 7 settembre alle ore 21 è il momento dei Chille de la balanza con “Basta”, primo studio di uno spettacolo di e con Sissi Abbondanza, storica attrice (e anima e corpo) della compagnia residente a San Salvi. Anche in quest’occasione il biglietto d’ingresso costa solo 12 euro, ridotto coop-arci 10 euro; è previsto un mini-abbonamento per tre spettacoli al costo di 20 euro. I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria con pagamento anticipato. Per informazioni, prenotazioni e pagamenti: tel/whatsapp 335 6270739, mail [email protected] Ulteriori notizie su www.chille.it. “Basta” è uno spettacolo itinerante di e con Sissi Abbondanza, che così presenta il suo ultimo spettacolo al quale collaborano Francesco Lascialfari per musiche e suoni dal vivo e Teresa Palminiello per le luci: “Basta. Oltre il limite. Da Samuel Beckett a Clarice Lispector. Basta è la fine di un racconto e anche l’inizio. Basta è il limite tra quello che è o che era e ciò che avviene. È il limite, il polo Nord, è l’alba e il tramonto, la caduta e la rinascita. È il luogo in cui attori e spettatori sperimentano il cambiamento: il passaggio da spazio diviso a spazio condiviso”. In questo spettacolo Sissi agisce tra Beckett e la Lispector, suoi amori da molti anni, stavolta privilegiando forse la scrittrice ucraino-brasiliana. Infatti come la Lispector, in scena Sissi “annota idee, sensazioni, soprattutto pensieri perturbanti che mescola alle note della vita di tutti i giorni: la spesa, le telefonate al tale e all’altro, le regole da seguire per mantenersi in forma”.Da queste energie-flussi di vita nascevano i racconti e romanzi della Lispector così come ora prende corpo la creazione di Sissi in un viaggio con i suoi spettatori-compagni di strada. Ancora un evento speciale la sera successiva, venerdì 8 settembre con il ritorno a San Salvi della compagnia Seven Cults di Roma. In scena “Api e lievito” di Valeria Patera, regia di Maddalena Emanuela Rizzi, con protagonista la giovane attrice Ana Kush. “Api e lievito” racconta di Irma, una donna senza età, sexy ed infantile, candida e simpatica che con la leggerezza dell’innocenza o della follia narra gli abusi che ha subito.

