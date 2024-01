Fiesole, la Befana si festeggia ai musei

Fiesole (Firenze) 5 gennaio 2024- Una giornata dedicata ai più piccoli, quella di domani, 6 gennaio a Fiesole, con le iniziative per festeggiare l'Epifania. Si inizia alle 10.30, con la visita-gioco dei Musei di Fiesole "Viva Viva la Befana!" che porterà i bambini tra i 5 e gli 8 anni, accompagnati dalle loro famiglie, alla scoperta delle immagini e delle tradizioni della Befana. Spaziando fra riti antichi, simbologie e archeologia sarà infatti ricostruita la figura di questa simpatica vecchietta, che vola sulla scopa grazie ad un breve percorso tra le sale del Museo Bandini e dell'Archeologico. La prenotazione è obbligatoria attraverso la compilazione del modulo on-line e per informazioni si può contattate lo 055 596 1293 o, via mail, [email protected]. A partire dalle 17 invece, sarà la Sala del Basolato a ospitare la festa, con la premiazione dei vincitori dei concorsi organizzati dal Comune e dedicati alle Feste: a essere premiate dal Sindaco Anna Ravoni e dall'Assessore Gia-Marco Cecchini, saranno le più belle lettere di Natale scritte dai bambini, i Presepi realizzati dai più piccoli e quelli realizzati da adulti e ragazzi. La festa vedrà protagonisti anche i "Ragazzi eccezionali" dell'ass. Girasole, il gruppo di musicoterapia di Erika Paola Giomi. Daniela Giovannetti