Fiesole diventa teatro con ‘In Suburbia’

Firenze, 9 settembre 2024 - “In Suburbia (theater)” è una città che diventa teatro, i cortili delle case popolari, spazi inconsueti delle città trasformati in palcoscenico, gli spettacoli replicati in mezzo al pubblico, le periferie che diventano centro. La quarta edizione della rassegna, pensata per garantire un accesso trasversale alla cultura, grazie alla gratuità dell'iniziativa e alla capillarità della diffusione territoriale, nasce con l’idea portante di far arrivare ovunque il teatro per creare nuovi incontri. Iniziata a giugno, si chiude con le tappe fiesolane del 10 e del 15 settembre, dopo aver realizzato tantissime repliche nei cortili delle case popolari e nei giardini pubblici della Città Metropolitana. Le ultime due giornate di programmazione si terranno in Piazzetta delle Gualchiere, Il Girone, Fiesole (a partire dalle ore 18:30, ingresso libero). “In Suburbia” è la prima rassegna interamente tradotta nella lingua dei segni e sul sito della compagnia sono disponibili brevi podcast esplicativi che permettono una fruizione più accessibile al pubblico non vedente. “Uno degli obiettivi che ci proponiamo di incrementare in questa edizione è la scoperta di questi spazi da parte della cittadinanza, aprire cortili e giardini per attivare nuovi spazi culturali fuori dal centro e creare nuove relazioni – raccontano Giusi Salis e Fiamma Negri di Fa.R.M Fabbrica dei Racconti e della Memoria -. È stato molto bello vedere residenti di altre zone della città, provenienti anche da altri alloggi ERP, che chiedono per i prossimi anni di realizzare eventi nei loro condomini. L’obiettivo è allargare ulteriormente la rassegna e consolidare l’idea che teatro è ogni luogo in cui c’è qualcuno che vuole ascoltare una storia”. Il progetto è sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Città Metropolitana, Publiacqua ed è realizzato in collaborazione con Casa S.p.A e con il patrocinio del Comune di Fiesole. Gli spettacoli di domenica 15 sono anche inseriti nella rassegna FuoriCentro, un progetto analogo in partnership con Aria Network Culturale e InStabile Culture in movimento, dedicato alla divulgazione del teatro e delcirco contemporaneo. Il programma: martedì 10 settembre 2024 Piazzetta delle Gualchiere, Il Girone, Fiesole ore 18.30 Cappuccetto? di e con Letizia Sacco ore 21.00 Ma i denti sono i suoi? C’è vita oltre l’INPS di e con Fiamma Negri e Giusi Salis. Domenica 15 settembre 2024 Piazzetta delle Gualchiere, Il Girone, Fiesole alle ore 18.30 La vita, se non è sogno, sai che sia? di e con Letizia Sacco ore 21.00 Eisbolè story, una carta geografica che parla e diventa teatro, di e con Fiamma Negri e Giusi Salis.