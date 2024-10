Fabbrica Europa chiude con la star del sax Colin Stetson

Firenze, 14 ottobre 2024 – Il festival Fabbrica Europa chiude l'edizione 2024 domani, 15 ottobre, al teatro cantiere Florida con la star del sassofono Colin Stetson e il suo show di suoni, luci e immagini in grado di evocare un'intera orchestra. Come si legge in una nota, “autentico innovatore dello strumento, è stato chiamato al fianco di grandi della musica come Tom Waits, Arcade Fire, The National, Laurie Anderson, mostrando nel tempo uno stile unico che unisce la grande tecnica alla capacità di emozionare. Come solista ha sviluppato un suo stile personale e unico al sassofono e al clarinetto, unendo a una grandissima tecnica la capacità di coinvolgere ed emozionare. Il suo è un rapporto quasi fisico con i suoi strumenti, soprattutto sax bassi e contralto”. Sono disponibili biglietti al costo di 13 e 10 euro.