Emergency compie 30 anni: al via quattro itinerari tra Firenze e Pisa per sostenere l’asso

Firenze, 17 ottobre 2024 – Quattro itinerari culturali tra le città di Firenze e Pisa per sostenere i progetti di Emergency. Dagli antichi luoghi di ricovero, ai reperti delle navi romane rinvenuti nella città della torre pendente, fino alla nascita delle confraternite di accoglienza e al ruolo delle donne nell’antichità. Sono questi i percorsi che Cooperativa Archeologia propone nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, sui temi dell’accoglienza, del volontariato e dell’empowerment femminile, per rendere omaggio ai 30 anni dell’organizzazione umanitaria che dal 1994 offre cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà e sostenerne le iniziative. Il primo appuntamento è in programma sabato 19 ottobre (ore 16) e fa parte della rassegna Enjoy Firenze, le visite guidate che ogni mese accompagnano i fiorentini alla scoperta di tesori nascosti e curiosità legate a Firenze e dintorni. Questa volta l’itinerario avrà come tema “Firenze, città dell’ospitalità”, sviluppandosi in un percorso alla scoperta degli antichi spedali e luoghi di ricovero di Firenze, partendo dall’Ospedale di Santa Maria Nuova, il più antico di Firenze, con la visita alla Chiesa di Sant’Egidio, fino allo Spedale degli Innocenti, in Piazza della SS. Annunziata, per ammirare dall’esterno quello che fu il primo brefotrofio specializzato. La visita proseguirà poi verso Piazza San Marco, dove si trovava l’Ospedale di San Matteo, ora sede dell’Accademia delle Belle Arti. Tappe successive, via San Gallo, dove si trovavano altri luoghi di ricovero ora scomparsi e via delle Ruote dove si trovava l’ospedale di San Giovanni Decollato dei Norcini. Sabato 26 ottobre (ore 16) tappa a Pisa al Museo delle Navi Antiche, custode di tesori legati alle navi romane rinvenute durante gli scavi di San Rossore del 1998, per la visita “Il Mediterraneo, ieri e oggi”, per scoprire le rotte commerciali del Mediterraneo nell’antichità e raccontare quello che accade ai giorni nostri in quello stesso mare, attraverso un’esperienza immersiva di realtà aumentata relativa a un salvataggio della Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency. Sabato 16 novembre (ore 15,30) si torna a Firenze per un percorso a ritroso nel tempo, sul tema del volontariato: dagli angeli del fango dell’alluvione del ’66 alle prime confraternite di accoglienza di epoca medievale. L’itinerario partirà da Santa Croce e attraversando il centro storico verranno raccontate le storie delle molte organizzazioni di volontariato attive a Firenze fin dal Medioevo, tra le quali la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia, la più antica istituzione privata di volontariato esistente al mondo ancora attiva dalla sua fondazione nel 1244. Ultimo appuntamento domenica 15 dicembre (ore 10) per la visita “Donne e dee nell’antichità” al Museo Archeologico di Firenze, dove attraverso la visione dei reperti esposti nelle sale verrà raccontato il ruolo della donna nell’antichità. Un viaggio tutto “al femminile” attraverso secoli di storia, con l’ausilio di statue, rilievi, raffigurazioni ceramiche, che illustreranno come anche nelle epoche più antiche il modo di raffigurare la figura femminile era legato al ruolo e al valore che la donna esprimeva all’interno della società. Tutti gli appuntamenti sono a pagamento e su prenotazione obbligatoria allo 055.5520407 o a [email protected]. Il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto ad Emergency. Maurizio Costanzo