Drusilla Foer inaugura la stagione di prosa del Teatrodante Carlo Monni

Firenze, 10 ottobre 2024 – La cantante, attrice, autrice e icona di stile Drusilla Foer, che ha conquistato il grande pubblico grazie alla sua intensa carriera televisiva e per aver partecipato come co-conduttrice insieme ad Amadeus del Festival di Sanremo 2022, oltre al suo recital di straordinario successo divenuto format di culto “Eleganzissima”, sarà la protagonista di “Venere Nemica” che inaugurerà la nuova stagione di prosa 2024-25 del Teatrodante Carlo Monni. Appuntamento sabato 12 ottobre ore 21 con lo spettacolo arricchito da un inaspettato repertorio musicale che, a tratti, sfiora il musical e che vedrà Foer nei panni della dea dell’amore. Sul palco con lei ci sarà l’attrice Elena Talenti, con un testo scritto dalla stessa Drusilla con Giancarlo Marinelli per la regia di Dimitri Milopulos in un nuovo allestimento che debutta al Teatrodante, la produzione artistica è di Franco Godi per Best Sound, mentre la distribuzione è curata da Savà Produzioni Creative. L’appuntamento è inserito all’interno della stagione di prosa 2024-25 del Teatrodante Carlo Monni che quest’anno si muove al grido di “Le migliori cose nascono dal basso” – tratto dal brano “Picasso” del nuovo album “Deserti” di Pelù che riassume la filosofia alla base del cartellone -, che fino al 30 aprile porta un programma di 10 spettacoli e 4 eventi speciali con celebrità del teatro contemporaneo come Emma Dante, Stefano Massini, Silvio Orlando, Concita De Gregorio e tanti altri. Parole d’ordine: attualità, inclusività e impegno tra nuovi allestimenti, commedie e grandi classic oltre a una nuova sezione dedicata alla musica live. Le attività dei Teatrodante Carlo Monni sono possibili grazie alla collaborazione tra Piero Pelù, nuovo consulente artistico del Teatrodante Carlo Monni, e la Fondazione Accademia dei Perseveranti con la direzione di Sandra Gesualdi, a cui è affidata dal Comune di Campi la gestione del comparto cultura della città, e sono sostenute da Regione Toscana, Comune di Campi Bisenzio con il contributo di Fondazione CR Firenze, e da Corriere della Sera, Corriere Fiorentino, TG La7, Chiantibanca e Unicoop Firenze (info: www.teatrodante.it). ”Venere Nemica” è una performance intensa e crudele, in bilico tra ironia e pathos, capace di commuovere e divertire il pubblico, declinando i grandi temi del classico in chiave contemporanea. È una rivisitazione moderna e ironica del mito di Amore e Psiche. Venere, creatura immortale, vive oggi lontano dall’Olimpo e ha trovato casa a Parigi, fra gli uomini di cui teneramente invidia la mortalità che li costringe all’urgenza di vivere emozioni, esperienze, sentimenti. Grazie al rapporto con la sua misteriosa e inseparabile cameriera, Venere ripiomba nel passato: nella storia di Amore, il figlio ingrato e disobbediente, e Psiche, sulla quale – da suocera nemica – riversa tutto il rancore di dea frustrata e madre tradita. La trama si snoda tra momenti di commedia e tragedia, esplorando temi universali come la famiglia, la bellezza che sfiorisce, la possessività materna e il conflitto tra divino e umano.