Dal 21 marzo Paolo Conticini al teatro Verdi di Firenze

Firenze, 13 marzo 2025 - Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti saranno in scena al Teatro Verdi di Firenze dal 21 al 23 marzo. Come si legge in una nota “per la prima volta in Italia e dopo il successo di pubblico e critica ottenuto nel tour iniziato lo scorso novembre, arriva a Firenze 'Tootsie' per le uniche date in Toscana. Il nuovo musical firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo è tratto dal famoso film del 1982 di Sydney Pollack con l'indimenticabile interpretazione di Dustin Hoffman”. “Come sempre il Teatro arriva più in fondo e in modo più diretto al cuore dei temi fondamentali della nostra società”, afferma Massimo Romeo Piparo -. In un momento in cui si fa tanto parlare (o urlare) di temi così delicati e sensibili come “sessismo”, “patriarcato”, “identità”, Tootsie, con leggerezza e grande ironia, oltre che con la ineguagliabile forza della musica, li rappresenta in modo chiaro e deciso, affidando a poche ma significative indimenticabili battute la prova di quanta confusione ci sia ancora oggi tra essere e apparire”.