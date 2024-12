Concerto di Natale alla Chiesa di San Felice a Ema

Firenze, 12 dicembre 2024 – Sarà un concerto di Natale dalle atmosfere magiche quello che il Coro Escursioni Armoniche della Scuola di Musica di Fiesole proporrà gratuitamente alla cittadinanza venerdì 20 dicembre alle 21,15, nella chiesa di San Felice a Ema. Protagonista il coro misto, composto da circa 35 elementi e diretto da Chiara Quattrini, nat come laboratorio nel quartiere fiorentino delle Piagge, all’interno del progetto Abreu, e sposato come modello didattico musicale da Piero Farulli. “La Scuola di Musica di Fiesole infatti sperimenta da oltre quarant’anni innovative procedure di avvicinamento alla pratica musicale, nella certezza del grande valore educativo che essa rappresenta con particolare attenzione alle periferie culturali.” Diretto da Chiara Quattrini dal 2015, propone un repertorio vario che esplora la musica corale nei suoi molteplici aspetti e potenzialità. Muovendosi tra i vari generi, il coro attinge dalla tradizione sacra e profana, antica e moderna, spaziando dai canti alpini al gospel, dalla musica popolare etnica ai grandi compositori. Nello specifico, in occasione del Concerto di Natale, il coro porterà per mano i presenti in un viaggio attraverso tradizioni e generi musicali diversi, scritti in Paesi ed epoche molto lontane tra loro. In programma gioielli della grande musica classica come il “Cantique de Jean Racine” di G.Faurè o la “Ave Verum Corpus” di W. A. Mozart, passando per canti popolari africani, canti alpini, worksong, ospel, musica pop etc. Nella seconda parte della serata il coro presenterà alcuni dei più celebri brani Natalizi per augurare buone feste a tutta la comunità. Caterina Ceccuti