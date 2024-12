Firenze, la Compagnia di Babbo Natale organizza un concerto benefico al Maggio

Firenze, 1 dicembre 2024 - Al Teatro del Maggio, il 3 dicembre alle ore 20, nell’Auditorium Zubin Mehta, va in scena un concerto di beneficenza organizzato dalla Compagnia di Babbo Natale. Una serata di festa e solidarietà di musica con canzoni natalizie e brani popolari e anche danza. C’è anche l’educazione musicale fra le attività che la Fondazione Compagnia di Babbo Natale porta avanti per le fasce più deboli, i ragazzi in particolare. Sono infatti lo sport e la musica gli ingredienti che, secondo i Babbi Natale, possono aiutare i ragazzi che hanno meno possibilità, ad avere impegni e sviluppare talento. Ecco quindi che, in vista del Natale, la Compagnia, che comunque è impegnata tutto l’anno in azioni importanti di solidarietà, organizza il 3 dicembre alle ore 20, presso il Maggio Musicale uno spettacolo di musica dal vivo con canzoni natalizie e popolari, dedicato alla magia del Natale.

“L’evento che organizziamo martedì presso al Teatro del Maggio – spiega il presidente della Fondazione Compagnia di Babbo Natale Silvano Gori- è realizzato da scuole di musica, teatro e danza accomunate da un unico intento: portare gioia, musica, divertimento. I fondi che raccoglieremo ci aiuteranno nelle attività di beneficenza a favore di bambini e famiglie in difficoltà”.

Parteciperà Walter Savelli, pianista e compositore, il soprano Maria Vidal, gli attori Filippo Lai e Francesco Grossi, la cantante Amina Riofrio accompagnata dal maestro Angelo Mazzola. Sul palcoscenico dell’auditorium Mehta, ci saranno anche gli allievi della Scuola di Danza Nijinky, il coro della Compagnia di Babbo Natale e il Coro Manos Blancas della Scuola di Musica Bruno Bartoletti di Sesto Fiorentino, i Giovani Artisti della Florence Academy, l’Orchestra Giocattolo e Ensemble “Allegro con brio” della scuola di Musica e Arte il Trillo. Per acquistare biglietti il link https://www.maggiofiorentino.com/events/aspettando-il-natale. Posto unico 20 euro.

La Compagnia di Babbo Natale è stata fondata nel 2007 da un’idea di Roberto Giacinti riunendo circa trenta Amici che insieme perseguono lo scopo di promuovere un’azione comune a sostegno di chi si trova in stato di sofferenza. Nel corso degli anni, grazie ai risultati ottenuti ed alla serietà dimostrata, i Babbi Natale che hanno deciso di fare parte della Compagnia partecipando e sostenendo direttamente le iniziative sono diventati circa 200, tutti uniti dal desiderio di aiutare il prossimo anche mettendosi in gioco travestendosi da Babbo Natale in alcune iniziative benefiche. Maurizio Costanzo