Cinefilante: il cinema a misura di bambino

Firenze, 12 gennaio 2024 - Crescere imparando. A guardare i film sul grande schermo; a condividere le emozioni con la famiglia e gli amici; a sviluppare la fantasia e l'immaginazione. Sono i tre obiettivi del programma ambizioso di "Cinefilante", la rassegna per l'infanzia che propone al Cinema La Compagnia dieci giornate dedicate ai migliori cortometraggi d'animazione realizzati da autori internazionali. Poesia e meraviglia, colore e sentimento sono il cuore della terza edizione di un percorso che si snoda lungo quattro mesi, a partire da domenica, con le avventure natalizie di "Crispy, Trecciolina e Senzasonno", per la regia dei lituani Edmunds Jansons e Dace Riduze.

Tre gli appuntamenti di febbraio, che si aprono domenica 4 con una carrellata di cinque corti sull'inverno e i suoi colori intitolata "Storie coi fiocchi di neve", diretti da Natalia Chernysheva, Filip Diviak, Quentin Marcault, Marjolaine Perreten e Clémentine Robach; a seguire, l'11 febbraio, altri sei corti, ideati con tecniche di animazione diverse, raccontano il tema dello spiccare il volo secondo Nicolas Bianco-Levrin, Illogic, Julie Rembauville, Nolwenn Roberts, Mélanie Vialaneix ed Eugenia Zhirkova. E poi lo sguardo ecologista dello studio AB, famoso nel mondo per le produzioni in stop motion, che riflettono sulla convivenza tra uomo e natura.

A marzo, ancora spazio al nostro rapporto con gli animali, con "La tigre senza strisce e altre storie", cinque cortometraggi vincitori di premi internazionali ideati da Loic Bruyere, Natalia Chernysheva, Emmanuel Olivier, Raul 'Robin' Morales Reyes e Yawen Zheng. Dopo l'omaggio alla festa del papà, previsto il 17 marzo, il festival guarda verso il Medio Oriente, con una serie di storie sui nostri amici pennuti sviluppate con la consueta creatività dallo Studio iraniano Kanoon, e restaurati dalla francese Les Films du Whippet, specializzata nei film destinati ai più piccoli.

Le prime tre domeniche di aprile chiudono la rassegna con i "Primi passi della foresta", di Veronika Fedorova e Soyeon Kim, che seguono le avventure nella foresta di un cucciolo di volpe, elefante, puledro ed orsacchiotto; "Diversi ma...", una selezione di quattro cortometraggi a tema sulla tolleranza e la diversità firmati da Christoph Englert, Gerd Gockel, Fred et Sam Guillaume, Miram Miosic e Jesus; ed il programma speciale di "Storie animate in corsia": sette cortometraggi tratti da fiabe, filastrocche e poesie di Gianni Rodari, Tupera Tupera e Emy Nielander per celebrare l'associazione Avisco ATS e il suo progetto "Cartoni animati in corsia".