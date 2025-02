Carnevale di Pace 2025: due quartieri uniti in un arcobaleno di colori, musica e solidarietà

Firenze, 20 febbraio 2025 – La città si prepara a festeggiare il Carnevale all’insegna della pace e della multiculturalità con il ritorno del Carnevale di Pace, l’evento che unisce i quartieri 4 e 5 di Firenze in un doppio appuntamento ricco di colori, musica e condivisione.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 23 febbraio, quando il Quartiere 4 darà il via ai festeggiamenti con il tradizionale corteo iridato. La partenza è prevista alle 14.30 da piazza dell’Isolotto: il corteo sfilerà fino al Parco di Villa Vogel, trasformato per l’occasione in un grande spazio di festa. Qui i partecipanti troveranno giochi e laboratori per bambini, spettacoli scolastici, danze, balli e musica dal mondo, grazie alla partecipazione di scout, comunità straniere, associazioni culturali e sportive del territorio, scuole e comitati dei genitori.

Il Carnevale proseguirà nel Quartiere 5 con il secondo evento in programma per domenica 2 marzo. Il punto di ritrovo sarà il Parco di San Donato, lato cascata, dove alle 14.30 partirà il corteo animato da musiche e danze. Dopo aver attraversato via Sandro Pertini e piazza Ugo di Toscana, la sfilata raggiungerà la piazza interna del centro commerciale San Donato. Qui, dalle 16, la festa continuerà con giochi ed esibizioni per i più piccoli, accompagnata dall’energia e dalla creatività delle associazioni e delle comunità straniere fiorentine.

Entrambi gli appuntamenti saranno un invito aperto a tutti, grandi e piccini, a partecipare indossando i colori dell’arcobaleno o aggiungendo un piccolo segno che richiami la fratellanza tra i popoli.

Un inno alla pace e alla comunità

«Anche nel 2025 torna in grande stile il Carnevale di Pace – dichiarano i presidenti del Quartiere 4, Mirko Dormentoni, e del Quartiere 5, Filippo Ferraro – confermando l’unione in un unico abbraccio dei due eventi carnevaleschi, simbolo di pace, multiculturalità, fratellanza e solidarietà. In tempi come questi, di unione e pace c’è sempre più bisogno».

Un messaggio forte che, attraverso la gioia del Carnevale, vuole ricordare che la pace è una responsabilità collettiva: «Invitiamo tutti a partecipare, magari indossando l’arcobaleno o trovando un modo creativo per rappresentare le culture di tutto il mondo. Anche un piccolo gesto può essere significativo: la pace ha bisogno di tutti, nessuno si senta escluso».

Il Carnevale di Pace è organizzato dai consigli di Quartiere 4 e 5, con il supporto di scuole, associazioni locali, scout, comunità straniere e comitati dei genitori.