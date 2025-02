Borgo Ognissanti presenta il suo Carnevale: la guida alla giornata più colorata dell'anno

Firenze, 20 febbraio 2025 - Firenze si prepara a festeggiare il Carnevale di Borgo Ognissanti, un appuntamento attesissimo per grandi e piccini che quest'anno celebra un traguardo speciale: la ventesima edizione del Carnevale di Firenze dei Bambini. L'evento, organizzato dall'associazione Borgognissanti in collaborazione con l'assessorato all'Educazione del Comune di Firenze, animerà piazza Ognissanti sabato 1° marzo 2025 con un pomeriggio di festa all'insegna della tradizione e del divertimento. Un appuntamento che quest’anno assume un valore ancora più profondo, grazie alla determinazione di Fabrizio Carabba, presidente dell’associazione Borgognissanti, che sta organizzando la manifestazione nonostante la difficile battaglia contro un tumore. "Sarà il più bel Carnevale di sempre" dice. Dalle ore 14 la piazza si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove musica, spettacoli e laboratori coinvolgeranno i più piccoli e le loro famiglie. Protagonista indiscusso della giornata sarà Stenterello, la storica maschera fiorentina nata proprio nel quartiere di Borgo Ognissanti, che tornerà a prendere vita grazie all'interpretazione dell'attore Alessandro Calonaci. L'apertura del Carnevale sarà affidata all'animazione musicale di Ivan e Francesca, che daranno il via ai festeggiamenti con canti e giochi coinvolgenti. A seguire, il pubblico potrà assistere all'esibizione dell'Associazione Lailac, che porterà un tocco di cultura giapponese con le danze tradizionali eseguite da Hiromi Sazaki in kimono. Il Piccolo Coro Melograno animerà la piazza con un repertorio di canti popolari e carnevaleschi, preparando l'atmosfera per l'arrivo di Stenterello, interpretato dal maestro Calonaci. Nel corso del pomeriggio, i bambini potranno divertirsi con i giochi circensi e i laboratori curati dalla Circus Gang, farsi truccare nell'area dedicata ai truccabimbi a cura di Giulia e Ylenia e saltare sui gonfiabili, mentre saranno disponibili dolci tipici di Carnevale per rendere la festa ancora più golosa.

Con l'imbrunire, lo spettacolo raggiungerà il suo momento più suggestivo con la performance di fuoco del Duo Ariadna e dei piromanti della Circus Gang. Gran finale con la tradizionale cerimonia del rogo dello Stenterello in cartapesta, realizzato dagli artisti di Art Gallery Studio IGuarnieri, in omaggio alla tradizione carnevalesca fiorentina. Questa edizione si distingue per il respiro internazionale della manifestazione, grazie alla collaborazione con i consolati onorari presenti in città, che hanno contribuito a diffondere l'invito a partecipare. L'obiettivo è trasformare piazza Ognissanti in un punto d'incontro per i bambini di Firenze e del mondo, un luogo di festa e condivisione che abbraccia culture diverse nel nome del Carnevale. Come ogni anno, l'evento non dimentica la solidarietà: in piazza sarà presente l'Associazione Tumori Toscana con uno stand informativo e di raccolta fondi per sostenere i malati oncologici e le loro famiglie. In caso di maltempo, il Carnevale sarà annullato e l'organizzazione provvederà a comunicare eventuali variazioni attraverso la pagina Facebook "Associazione Borgognissanti Firenze".