Carnevale a Terranuova Bracciolini, tra magia, colori e divertimento

Arezzo, 20 febbraio 2025 – Carnevale a Terranuova Bracciolini, magia, colori e divertimento

Sta per arrivare il Carnevale a Terranuova Bracciolini. Dal 22 febbraio al 4 marzo, la città si trasformerà in un palcoscenico di allegria e festeggiamenti con una serie di eventi.

Il programma prevede momenti di pura magia, tra sfilate di carri allegorici, animazioni per bambini, premi per le maschere più originali e tante altre sorprese.

Eventi principali in programma:

Domenica 23 febbraio Ore 14:30 – Ritrovo e partenza da piazza della Repubblica per l’apertura ufficiale del Carnevale con una sfilata di carri allegorici e partecipazione del pubblico.

Sabato 1° marzo Ore 16:00 – Animazione per bambini e merenda nella Galleria Coop di Pernina, seguita da una cena all'Andirivieni e una tradizionale Tombola di Carnevale a partire dalle 19:30, a cura dell’associazione Il Glicine (prenotazione obbligatoria).

Domenica 2 marzo Ore 14:30 – Ritrovo e partenza da piazza della Repubblica per la sfilata con concorso a premi per le maschere più belle, e premiazione alle ore 17:45.

Martedì 4 marzo Ore 15:00 – Ultimo grande evento carnevalesco con una sfilata finale.

In piazza della Repubblica dal 22 febbraio al 4 marzo sarà presente una giostra per bambini.

Durante il Carnevale, 6 carri allegorici coloreranno le strade, tra cui uno della Filarmonica Giuseppe Verdi di Terranuova Bracciolini e uno della società sportiva New volley. Gli eventi sono organizzati con la partecipazione di: Arkadia Onlus che proporrà i suoi deliziosi bomboloni, il Calcit Valdarno, la Sezione Coopfi Terranuova/Montevarchi, Le Manette Del Valdarno, l’Associazione Il Glicine - Intrecci di idee APS e la CommArt Terranuova.

“Il Carnevale è un’occasione unica per offrire alla nostra comunità un momento di festa e di allegria, un evento che si distingue per la sua vivacità, i colori e l’entusiasmo che coinvolgono tutti, grandi e piccini. Il Carnevale 2025 è pensato proprio per tutta la famiglia, grazie alla varietà di eventi che spaziano dalle sfilate alle animazioni, arricchiti dalla partecipazione di numerose realtà locali che con passione e impegno contribuiscono a rendere speciale questa manifestazione. Quest’anno, in particolare, la Proloco Terranuova e il Comune hanno fatto un passo in più coinvolgendo molte altre associazioni locali, per condividere le loro iniziative e arricchire il programma con attività diversificate e inclusive, che offriranno a tutti un’esperienza ancora più completa e coinvolgente. Un sentito ringraziamento va alla Proloco Terranuova per il suo costante supporto nell’organizzazione di un evento che ogni anno cresce in bellezza e partecipazione” ha detto Sara Grifoni, assessora alla cultura del Comune di Terranuova Bracciolini.