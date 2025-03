25 marzo, Capodanno fiorentino: ingresso gratis a Battistero e Museo dell'Opera

Firenze, 25 marzo 2025 – Il Capodanno fiorentino costituisce una delle festività ufficiali del Comune di Firenze e si celebra il 25 marzo di ogni anno. L’origine di questa particolare collocazione risale al Medioevo quando il 25 marzo (giorno in cui la Chiesa celebra l’Annuncio dell’Incarnazione ricevuto dalla Vergine Maria, in corrispondenza del nono mese antecedente la nascita di Gesù) fu assunto dalla città come inizio del calendario civile. Nel 1582 entrò in vigore il calendario gregoriano che fissava l'inizio dell'anno al 1 gennaio, ma Firenze continuò ostinatamente a considerare il 25 marzo come il suo Capodanno, fino a quando, nel novembre 1749, il Granduca Francesco III di Lorena emise un decreto che fissava anche per Firenze il 1 gennaio come data iniziale da cui far decorrere l'anno civile.

In occasione del 25 marzo, Festa dell’Annunciazione e Capodanno Fiorentino, il Consiglio dell’Opera di Santa Maria del Fiore ha deciso di offrire l’ingresso gratuito ai residenti a Firenze e provincia al Museo dell’Opera del Duomo, al Battistero e alla Cripta di Santa Reparata con il Giglio pass, che sarà rilasciato il giorno stesso, presentandosi con i documenti di identità, alla biglietteria presso Piazza San Giovanni 7 a Firenze. Nella stessa giornata si terrà anche il primo appuntamento del ciclo di conferenze Pellegrini di Speranza con Monsignor Rino Fisichella. Il ciclo di incontri è organizzato in occasione del Giubileo dall’Opera di Santa Maria del Fiore, a cura di Antonio Natali. L’appuntamento dal titolo “La Speranza non delude” si terrà alle ore 17 presso l’Antica Canonica di San Giovanni, piazza San Giovanni 7, Firenze, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.