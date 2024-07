Caldine, un’ambulanza nuova alla Fratellanza popolare

Fiesole (Firenze), 01 luglio 2024- La Fratellanza popolare Valle del Mugnone di Caldine ha una nuova ambulanza a servizio della comunità.

Si tratta del nuovo mezzo di soccorso M49, dotato dei più avanzati sistemi per il trasporto, con allestimenti ergonomici di ultima generazione, che è stato concepito per consentire al personale sanitario di eseguire in maniera più agevole le manovre d’urgenza. Il veicolo è stato acquistato con il contributo dei cittadini e permetterà di sostituire l'ambulanza più vecchia, che risale al 2010, fra quelle finora utilizzate per le emergenze.

L'inaugurazione della nuova ambulanza si è svolta domenica, con una iniziativa aperta alla popolazione, che ha visto la partecipazione tante autorità Fiesolane quali il sindaco Cristina Scaletti, che ha tagliato il nastro mentre don Gianni Terreno ha benedetto il veicolo esposto in piazza dei Mezzadri.

Presenti anche il comandante della polizia municipale Alessandro Braschi con il comandante della stazione carabinieri di Fiesole Marco Pugliesi e l'ex sindaco Anna Ravoni. “Grazie al contributo della popolazione, che ci è sempre vicina e che ci sostiene quotidianamente. Grazie ai tanti Volontari e ai dipendenti della nostra Associazione che, ogni giorno, si impegnano per far si che la nostra piccola grande realtà possa andare avanti nelle tante attività – ha detto il presidente Fabrizio Ulivieri - Grazie al gruppo di Volontari che si è impegnato nella progettazione e nell’allestimento del nuovo mezzo”.