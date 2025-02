Benessere e sostenibilità: due giorni di armonia alla Fondazione Est-Ovest

Firenze, 5 febbraio 2025 – Sabato e domenica prossimi la Fondazione Est-Ovest apre le porte a tutti coloro che desiderano scoprire stili e metodi per vivere in armonia con gli altri e con la natura, ponendo il proprio benessere e quello dell’ambiente al centro della vita quotidiana. In un’epoca sempre più frenetica, la Fondazione propone un fine settimana in cui le parole chiave saranno benessere, salute, buon cibo e sostenibilità, con l’obiettivo di far riscoprire l’importanza di un equilibrio biologico e spirituale. Il programma inizia sabato 8 febbraio, a partire dalle 14, con la presentazione della Fondazione Est-Ovest da parte di Rossella Bartolozzi ed Egidio Raimondi. Seguiranno alcuni interventi dedicati al Feng Shui, a cura di Irene Lisi, e alla panificazione sana e gustosa, illustrata da Camilla Antonini. Nel pomeriggio, gli ospiti potranno anche conoscere il progetto “Medici in Cucina”, presentato da Letizia Livi, incentrato sull’idea che la salute inizi proprio a tavola. Il pubblico avrà poi l’occasione di approfondire le tecniche dell’osteopatia grazie a Mirko Lucarini, scoprire i benefici del massaggio Tui Na con Emanuele Iavarone e partecipare a una lezione di Tai Chi guidata da Francesco Tozzi. Nel tardo pomeriggio, la giornata si chiuderà con una lezione di yoga a cura di Dania Consorti e un incontro su Almaquantum condotto da Dino Barghini. Domenica 9 febbraio, dalle 10 del mattino, sarà invece dedicata alla creatività, con un laboratorio di scrittura proposto da Alessandra Piccinni. Chi vorrà cimentarsi di nuovo nello yoga potrà seguire la lezione tenuta da Dania Consorti alle 10.45, mentre alle 11.45 l’attenzione si sposterà sulla medicina cinese grazie a un’introduzione condotta da Mario Picconi. Per concludere la mattinata, Francesco Tozzi accompagnerà nuovamente il pubblico in una sessione di Tai Chi, in programma alle 13. La Fondazione Est-Ovest punta così a offrire due giornate di condivisione e sperimentazione, coinvolgendo discipline e pratiche diverse ma unite dalla stessa filosofia di rispetto e ricerca di un equilibrio personale e collettivo. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 055 4934484 o scrivere all’indirizzo [email protected].