Firenze, al via le aperture straordinarie e serali ai Musei del Bargello

Firenze, 16 maggio 2025 - I Musei del Bargello si preparano ad accogliere il pubblico con un ampio programma di aperture straordinarie in calendario fino alla fine di dicembre 2025. L’iniziativa prevede non solo l’estensione dell’orario di visita in diverse giornate, ma anche l’apertura in occasioni in cui i musei solitamente restano chiusi al pubblico, offrendo così maggiori opportunità di accesso ai capolavori conservati nei luoghi che compongono il gruppo museale. Il Complesso di Orsanmichele amplia significativamente il proprio calendario: oltre alle domeniche 18 maggio, 8 e 22 giugno, 13 e 27 luglio, 12 e 26 ottobre, 9, 23 e 30 novembre e 28 dicembre, in cui sarà accessibile dalle 8:30 alle 17:50 con orario continuato (e non fino alle 13:30 come di consueto), il museo sarà eccezionalmente aperto anche nei martedì 4 novembre e 30 dicembre, giorni solitamente di chiusura settimanale, con orario dalle 10:00 alle 17:50. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, domenica 28 settembre è inoltre prevista un’apertura straordinaria di quattro ore, che prolungherà l’orario ordinario fino alle 17:50. Il Museo Nazionale del Bargello, che la domenica è solitamente aperto solo in orario mattutino, sarà eccezionalmente visitabile con orario continuato, dalle 8:15 alle 17:50, nelle domeniche del 15 e del 29 giugno, del 6 e del 20 luglio, del 17 e del 31 agosto, del 19 ottobre, del 2, 16 e 30 novembre, e infine il 21 dicembre. Un’opportunità in più per riscoprire il museo, che ha di recente riaperto al pubblico anche il Salone di Donatello, dopo un restauro durato 10 mesi. Il Museo di Palazzo Davanzati partecipa al programma di aperture straordinarie con due giornate speciali: martedì 4 novembre e martedì 30 dicembre, anche in questo caso in deroga alla consueta chiusura settimanale, il museo sarà visitabile con orario continuato dalle 8:15 alle 17:50. Spicca, tra le novità del calendario, il ciclo di aperture serali del Museo delle Cappelle Medicee. Nei lunedì 25 agosto, 1, 8, 15, 22 e 29 settembre, il museo sarà infatti accessibile dalle 19:00 alle 22:50. In queste giornate l’orario di apertura sarà esteso in modo continuato dalle 8:15 fino alle 22:50, offrendo al pubblico la rara possibilità di immergersi nel fascino del mausoleo mediceo e nelle celebri architetture michelangiolesche in una cornice serale particolarmente suggestiva.