Bambini, le vittime invisibili dei femminicidi

Firenze, 4 aprile 2025- Martedì prossimo alle 17,30, il Caffè Letterario Le Giubbe Rosse ospiterà l’incontro dal titolo “Bambini nella tempesta: gli orfani di femminicidio”. L’evento è dedicato alle vittime più inascoltate delle violenze domestiche, i figli, che dopo la morte della madre restano soli a fronteggiare l’eredità di un trauma spesso ignorato. Interverranno Teresa Bruno, psicoterapeuta ed ex presidente del Centro Antiviolenza Artemisia, e Petra Filistrucchi, vicepresidente della stessa associazione. A coordinare l’incontro sarà il giornalista Jacopo Chiostri.

L’appuntamento prenderà spunto dal nuovo libro di Teresa Bruno, “Bambini nella Tempesta”, in cui l’autrice affronta l’entità del fenomeno degli orfani di femminicidio, indagando il nesso tra violenza domestica e, appunto, femminicidio. Attraverso una prospettiva duplice, il testo illumina sia la dimensione collettiva del problema — sottolineando come la violenza sulle donne sia spesso radicata e prolungata nel tempo — sia le conseguenze traumatiche sugli orfani, costretti a crescere in un contesto di soprusi che inizia ben prima dell’omicidio della madre.

Nel libro viene messo in evidenza come la violenza subita o assistita possa influenzare gravemente lo sviluppo dei minori, determinando percorsi di vita segnati da sentimenti di paura, rabbia e solitudine. Contrastare la “cecità collettiva” di fronte a questi segnali di disagio, spesso trascurati o minimizzati, è un primo passo fondamentale per prevenire i femminicidi e limitarne i devastanti effetti sulle giovani vittime. L’incontro al Caffè Letterario Le Giubbe Rosse intende dunque richiamare l’attenzione di tutti — istituzioni, professionisti e cittadini — sulla necessità di agire in modo concreto, affinché nessun bambino debba più crescere nell’ombra di una violenza taciuta.