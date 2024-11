Venticinque anni al servizio dei malati oncologici: Att festeggia il traguardo con un evento a Palazzo Vecchio

Firenze, 19 novembre 2024 – In un quarto di secolo, ha fatto fronte ad oltre 21mila richieste di assistenza. L'Associazione Tumori Toscana festeggia i suoi primi 25 anni, dedicati all’assistenza domiciliare gratuita per i malati oncologici e alle loro famiglie. Dal 1999, Att ha costruito un modello di supporto multidisciplinare che ha fatto la differenza per migliaia di pazienti in Toscana. Questo anche grazie alla generosità dei donatori, che hanno contribuito con oltre 28milioni di euro raccolti dal 1999 a oggi.

L’evento speciale

Per festeggiare questo importante anniversario, Att organizza un evento speciale il 5 dicembre, alle 18, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. La serata sarà un’occasione per ripercorrere la storia dell’associazione e ringraziare chi ha reso possibile questo percorso. Tra i partecipanti, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, gli artisti Gaia Nanni, Ubaldo Pantani e Cristiano Militello, oltre a Carolyn Smith, che condividerà la sua esperienza e la sua testimonianza.

I numeri

In questo quarto di secolo, Att ha raggiunto risultati straordinari:

68.367 accessi medici, grazie al lavoro di specialisti altamente qualificati.

236.217 prestazioni infermieristiche, che hanno garantito un’assistenza professionale direttamente nelle case dei pazienti.

23.849 colloqui psicologici, che hanno fornito sostegno emotivo e psicologico a malati e familiari in momenti difficili.

524 accessi domiciliari del fisioterapista,presente negli ultimi tre anni per migliorare la qualità della vita dei pazienti attraverso trattamenti personalizzati.

522 consulenze nutrizionali, realizzate negli ultimi cinque anni da un nutrizionista dedicato, a supporto di un aspetto cruciale nella gestione delle malattie oncologiche.

“Questi 25 anni – dice il presidente di Att, Giuseppe Spinelli, – rappresentano un viaggio fatto di dedizione, amore e cura verso chi è più fragile. Il nostro obiettivo resta quello di essere una presenza costante e rassicurante nelle case dei malati oncologici, portando non solo cure, ma anche conforto e speranza. Con questo anniversario, Att rinnova il suo impegno per il futuro, continuando a mettere al centro il benessere dei pazienti e la qualità della loro vita”.

Per maggiori informazioni sull’evento e sulle attività di Att, è possibile visitare il sito ufficiale: www.associazionetumoritoscana.it.