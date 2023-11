Gli Archi della Scala in concerto a Firenze

Firenze, 23 novembre 2023 – Grande evento all’interno del Festival della Liuteria Toscana. Il Quartetto d’Archi della Scala di Milano sarà in concerto domenica 26 novembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze. La serata si aprirà con il Quartetto per archi n. 12 in do minore di Franz Schubert, seguito dal Quartetto per archi n. 6 in si bemolle maggiore, op. 18 di Ludwig van Beethoven. Chiude la fantasia dall’opera Rigoletto di Antonio Melchiori. La prima formazione del Quartetto d’Archi della Scala risale al 1953. Nel corso dei decenni il Quartetto è stato protagonista di importanti eventi musicali e registrazioni; dopo qualche anno di pausa, nel 2001, quattro giovani musicisti hanno deciso di ridar vita a questa prestigiosa formazione, sviluppando le loro affinità musicali già consolidate all’interno dell’Orchestra. Ha scritto di loro il maestro Riccardo Muti: “Quartetto di rara eccellenza tecnica e musicale. La bellezza del suono e la preziosa cantabilità, propria di chi ha grande dimestichezza anche con il mondo dell’opera, ne fanno un gruppo da ascoltare con particolare gioia ed emozione”.