Amici della Musica, due concerti nel fine settimana

Firenze, 29 gennaio 2025 - Sabato 1 febbraio, alle ore 16, al Teatro della Pergola, torna in stagione uno dei più importanti quartetti in attività a livello internazionale, l’Hagen Quartett, che eseguirà il Quartetto in sol maggiore, Hob.III:58 e il Quartetto in mi maggiore, Hob.III:59 di Haydn e il Quartetto n. 3 in la maggiore, op. 41 n. 3 di Schumann. Nato dall’unione dei quattro fratelli Lukas (violino), Angelika (violino, poi sostituita nel 1987 dall’attuale componente Rainer Schmidt), Veronika (viola) e Clemens Hagen (violoncello), il Quartetto ha raggiunto una posizione di eccellenza tra i migliori ensemble del nostro tempo. Si esibisce in tutto il mondo e ha realizzato una discografia storica di quasi cinquanta registrazioni. Nel 2021 ha celebrato il suo 40esimo anniversario. Il ritorno del Quartetto è particolarmente atteso visto che, per cause di forza maggiore, si era trovato costretto a cancellare la sua ultima presenza nel cartellone degli Amici della Musica. Domenica 2 febbraio, alle 18.30, al MAD – Murate Art District, torna "Ritratti", il ciclo dedicato alla musica contemporanea. La formula di “Ritratti” prevede quattro concerti di cui sono protagonisti altrettanti compositori in attività, ciascuno dei quali ha avuto carta bianca per impaginare un programma cameristico, partendo dalla scelta di propri lavori da mettere in dialogo con opere del passato e di altri autori. Il 2 febbraio l’appuntamento sarà dedicato al compositore Daniele Ghisi, che assieme ai musicisti Francesco Dillon al violoncello ed Emanuele Torquati al pianoforte proporrà sue composizioni e musiche di Brahms, Mendelssohn e Schumann. Il concerto sarà introdotto da Francesco Antonioni, voce di RAI Radio 3 Suite.