La “Sapienza femminile” incontra la musica: viaggio mistico nello spirito di Maria Maddale

Firenze, 9 aprile 2025 - “Le donne sono unite alla vita da sempre. Sono fatte per lei e la coltivano, unite alla terra e a ogni essere vivente, visibile o invisibile.” Con queste parole, Antonella Giachetti – delegata agli eventi culturali di Chalet Fontana, descrive l’essenza dell’evento “Guarire il Femminile. Maria Maddalena, itinerario mistico”, in programma sabato 12 aprile alle 17,30 nello storico Chalet Fontana di Firenze. Un appuntamento a ingresso libero, ma con posti limitati e prenotazione consigliata al numero 347 6279671. Protagoniste della serata saranno Antonella Lumini, eremita urbana e autrice di libri di ricerca spirituale, e Sabrina Tinghi, cantante, musicista e musicoterapeuta. Insieme, daranno vita a un intreccio di parole e suoni che prenderà le mosse dalla figura di Maria Maddalena, simbolo di un femminile spesso dimenticato o ferito. «Oggi, in un mondo dominato dalla legge del più forte, il valore femminile può smarrire la propria antica sapienza, generando sofferenza diffusa – spiega ancora Giachetti –. Il nostro obiettivo è ripartire dalla “Sapienza” femminile, che divinamente concepì l’Universo, per avviare un percorso di guarigione interiore». Le riflessioni, arricchite dall’accompagnamento musicale di Tinghi, si muoveranno dunque tra misticismo, tradizione e spiritualità laica, cercando di risvegliare la consapevolezza del ruolo trasformativo che il femminile svolge sia nella singola persona, sia nel più ampio contesto sociale. Un invito, insomma, a riscoprire quella parte nascosta di noi stessi che, coltivata, può diventare fonte di equilibrio e di rinnovamento per l’intera comunità e per il pianeta.