Tre racconti alla Libreria Gioberti: la “coppia perfetta” esiste davvero?

Firenze, 9 aprile 2025 – Oggi pomeriggio alle 17.30, la Libreria Gioberti di Firenze (al numero 37 dell’omonima via, accanto alla Sales) ospiterà un appuntamento speciale dedicato alla “coppia perfetta”. L’evento fa parte del ciclo di letture ad alta voce “Pietre azzurre” proposto dal MUNAR, e vedrà protagonisti Sandra Salvato, Maurizio Mik Novigno e Gianni Garamanti alle prese con tre racconti brevi, ironici e profondi, firmati dall’argentino Andrés Neuman, Etgar Keret (israeliano) e dallo statunitense Tobias Wolff. L’accompagnamento musicale di Marco Ciapetti aggiungerà un tocco di atmosfera teatrale all’iniziativa, che è a ingresso libero e gratuito. «Cosa si prova a essere una coppia oggi, come si costruisce il quotidiano nell’altalena di allegrie e malinconie, di speranze e tragedie, di opposte e spesso inconciliabili visioni? Come rimanere autentici, salvare se stessi e la propria sensibilità nella società dell’apparenza? – si chiede Gianni Garamanti, presidente del MUNAR – Il Munar prova, come sempre, a rispondere attraverso i libri, linguaggi ridotti all’osso di autori di narrativa realista, dunque assuefatti alla realtà più spiazzante, capaci di fare emergere le profondità dell’animo umano, il desiderio di salvezza e di sincera comunicazione tra gli esseri umani». In programma ci sono tre letture teatralizzate tratte da testi capaci di interrogare il pubblico su cosa significhi essere una coppia “perfetta”. Un’occasione, dunque, per trascorrere il pomeriggio in compagnia di grandi autori internazionali, confrontandosi con le loro pagine e riflettendo, tra il serio e il faceto, sulla complessità dei legami sentimentali. L’appuntamento è alle 17.30, ingresso libero.