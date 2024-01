Alluvione in Toscana, Vicchio organizza una cena solidale

Vicchio (Firenze), 3 gennaio 2024 - Una grande cena di solidarietà per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni alluvionate del comune di Campi Bisenzio e della Piana fiorentina. L'iniziativa solidale si terrà venerdì 5 gennaio alle ore 19,30 al palazzetto dello sport, e sarà un'occasione preziosa per unirsi in un gesto di solidarietà e di vicinanza a chi ha perso tutto. L'intero ricavato sarà infatti devoluto a tale scopo solidale. Il sindaco del Comune di Vicchio, Filippo Carlà Campa invita alla partecipazione: "Uniamoci in un momento di solidarietà e speranza in favore degli abitanti delle zone alluvionate. Condividiamo vicinanza e sostegno per coloro che hanno bisogno. La forza di una comunità è la chiave per superare le difficoltà". Ricco il menu della serata, a cominciare da un antipasto misto con salumi, formaggi, crostini, schiacciata e pinzimonio. Polenta al sugo di carne, porri, olio e formaggio, E per finire come dolce panettone e pandoro. Informazione e prenotazioni alla Pro Loco o chiamando il numero 3249070857. Maurizio Costanzo