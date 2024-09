Alla Fondazione Rosselli un incontro in memoria del poeta fiorentino Franco Fortini

Firenze, 23 settembre 2024 – Un incontro in memoria del poeta fiorentino Franco Fortini, a 30 anni dalla scomparsa. È quanto organizza la Fondazione Circolo Rosselli di Firenze il 26 settembre (ore 17), nella sede di via degli Alfani 101r, con ingresso libero. L'appuntamento si svolge nell'ambito della 22/a edizione Festival internazionale di poesia 'Voci lontane, voci sorelle': parteciperanno Luca Lenzini, Paolo Maccari e Massimo Rafaelli. “L’opera di Franco Fortini, nella ricchezza dei suoi aspetti, si rivela sempre più un riferimento ineludibile per quanti vogliono tenere fede a una concezione della cultura come azione viva nella storia, capace di aiutarci ad affrontare la tragica complessità dei suoi problemi – ha dichiarato Vittorio Biagini, organizzatore del Festival -. Azione che appunto deve nutrirsi, per aprire il futuro, della memoria di quelle non moltissime voci, che, come Fortini, sanno parlarci davvero, con l’attualità della verità, dal passato”.