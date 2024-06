A Sesto va in scena l’omaggio a Kafka. Terza e ultima lettura teatrale da ‘Il processo’

Firenze, 1 giugno 2024 - Il 3 giugno del 1924 si spegneva a Vienna Franz Kafka. Nel centenario della scomparsa dello scrittore boemo, lunedì 3 giugno alle ore 21,15 alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino, va in scena la “Terza udienza”, appuntamento conclusivo delle letture teatrali di Archivio Zeta dedicate a “Il Processo” di Kafka. Gianluca Guidotti, Enrica Sangiovanni, Diana Dardi, Gianluca Guidotti ripercorreranno le prime due udienze e, dopo aver attraversato alcuni emozionanti frammenti di lettere a Felice Bauer, alcuni pezzi dai testamenti originali lasciati a Max Brod - dove Kafka dà precise indicazioni sulla distruzione della sua opera - e l’ultima straziante lettera ai genitori scritta poche ore prima della morte, chiuderanno questo viaggio nel romanzo con una lettura pressoché integrale dell’ultimo capitolo: la Fine. Tutto il cosmo si è definitivamente trasformato in tribunale. Lo spettacolo è a ingresso libero fino a esaurimento posti, è consigliata (ma non obbligatoria) la prenotazione, online su bit.ly/palco2024 o via telefono al numero 055.4496851. Kafka non ha mai smesso di essere letto, amato, interpretato, non di rado più o meno felicemente travisato, come sempre succede ai pochissimi cui capiti di diventare un aggettivo. Questo spettacolo rende omaggio a un genio i cui dubbi, le sue domande, la sua visionarietà, la sua inquietudine, invita a sperimentare quella curiosità che sono l'essenza stessa non solo della letteratura e del pensiero, ma anche della vita. Nei suoi romanzi e racconti si dibatte, in un’atmosfera magica e allucinata, il problema dell’incomunicabile solitudine della creatura umana, prigioniera in un mondo che gli riesce incomprensibile. Crebbe oppresso dalla dura personalità paterna e dal senso di estraneità derivategli dalla condizione etnica. La tubercolosi gli impedì una vita completamente attiva e lo condusse a una morte prematura. Memorabili le sue opere come ‘Il processo’ e ‘Le metamorfosi’, mentre il romanzo ‘America’ del 1927 rimase incompiuto. Inserita nel programma Maggio Libri, la rassegna “Tre udienze” è l’anteprima di “Un palco il biblioteca”, il programma estivo di musica, teatro, letteratura, incontri della Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino, al via a giugno con la “Notte Bianca”. Info e aggiornamenti sul sito www.bibliosesto.it. Prenotazioni online bit.ly/palco2024 o telefonicamente al numero 055.4496851. Maurizio Costanzo