A Firenze l’inglese si impara al museo

Firenze, 10 marzo 2025 – L’inglese a Firenze si impara al museo. È infatti in partenza l’ultimo ciclo di MUS.English al Museo Novecento. A partire dal 21 marzo MUS.English, il corso d’inglese tenuto da insegnanti madrelingua che unisce arte e divertimento, sarà al Museo Novecento. Continua con un ultimo ciclo di incontri MUS.English, il programma volto a offrire un apprendimento della lingua inglese intriso di storia e bellezza, suddividendo la proposta per fasce d’età, dai 6 anni all’età adulta con insegnanti madrelingua, presentato dai Musei Civici Fiorentini e Fondazione MUS.E.

Il ciclo primaverile (dal 21 marzo al 7 giugno 2025) si tiene al Museo Novecento e comprende dieci incontri che permettono di approfondire regole e vocaboli della lingua inglese nell’intreccio con le opere e le sale dei diversi musei. La collezione del museo civico farà da stimolo e da strumento per un apprendimento della lingua assolutamente inedito e coinvolgente, grazie a dialoghi e attività specificatamente progettati al fine di favorire un avvicinamento efficace alla lingua ma anche ai temi, ai linguaggi e ai protagonisti dell’arte del XX e del XXI secolo. Saranno proprio le collezioni civiche, costellate di capolavori, e le mostre temporanee primaverili, altrettanto ricche di opere e di spunti, gli elementi su cui saranno impostate le lezioni, che consentiranno di acquisire conoscenza e padronanza dell’inglese secondo una struttura rigorosa sul piano didattico ma decisamente creativa, interattiva e originale per quanto attiene all’approccio.

L’interdisciplinarietà è infatti la linea guida della proposta, offrendo l’opportunità di associare l’apprendimento della lingua inglese a un’esperienza unica, estetica e piacevole al tempo stesso. Al termine del ciclo sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Per chi: per bambini 6-7 anni, bambini 8-10 anni, per ragazzi 11-13 anni, per adulti (minimo 8 – massimo 10 partecipanti per ciascun ciclo). Dove e quando: Bambini (6-7 anni): tutti i sabati alle ore 10 e 11:30. Museo Novecento: dal 21 marzo al 7 giugno 2025 eccetto i giorni 26 aprile e 31 maggio. Bambini (8-10 anni): Museo Novecento: dal 21 marzo al 7 giugno 2025. Ragazzi (11-13 anni): tutti i venerdì alle h16. Museo Novecento: dal 20 marzo al 6 giugno 2025 eccetto i giorni 25 aprile e 30 maggio. Adulti: tutti i venerdì alle 17.30. Museo Novecento: dal 20 marzo al 6 giugno 2025 eccetto i giorni 25 aprile e 30 maggio. Per informazioni e iscrizioni e costi: [email protected] 055-0541450.