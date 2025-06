A Firenze l'11 giugno 'Le giovani voci della Signoria'

Firenze, 9 giugno 2025 - Da mercoledì a domenica torna nel cuore di Firenze il New Generation Festival (Ngf), l’acclamata manifestazione internazionale dedicata ai giovani talenti delle arti performative. Cinque giorni e cinque notti di musica, teatro, opera, danza e celebrazioni in alcune delle location più suggestive della città. Con una programmazione che spazia dall’opera al balletto, dal jazz alla musica da camera, fino al repertorio sacro rinascimentale, Ngf 2025 propone un viaggio artistico che fonde tradizione e innovazione, dando voce alla nuova generazione di interpreti internazionali.

Il festival, si legge in una nota, è aperto a tutti, con alcuni eventi ad ingresso gratuito e altri con biglietti a partire da 10 euro fino a 35 euro. Per chi aderirà ai nostri programmi di membership, sarà possibile prenotare in anticipo posti premium e accedere a cene ed eventi esclusivi. Il primo appuntamento è lo spettacolo, a ingresso gratuito, in piazza della Signoria: lo spettacolo è appunto aperto alla città e ci saranno i talenti emergenti del Maggio Musicale Fiorentino, del Mascarade opera programme e dell’Orchestra dell’accademia Teatro alla Scala, diretti dal maestro Sándor Károlyi.

La serata avrà inizio alle ore 19, per poi concludersi circa un'ora dopo. "Quelle che presentiamo alla città - spiega Roger Granville, presidente esecutivo di Mascarade - non è solo un evento, ma una vera e propria esperienza culturale che unisce il passato, il presente e il futuro delle arti. I partecipanti avranno l'opportunità di scoprire giovani talenti e di vivere la magia della città di Firenze in un contesto straordinario". "Il New Generation Festival è un momento magico per tanti giovani talenti che possono farsi apprezzare e conoscere attraverso una manifestazione internazionale molto amata in città, con un evento speciale, gratuito, in piazza della Signoria - ricorda Giovanni Bettarini, assessore alla cultura del Comune di Firenze -, aperto alla città, con gli artisti emergenti del Maggio musicale, del Mascarade opera programme e dell'Orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala, diretti dal maestro Sándor Károlyi. Ringrazio gli organizzatori per l'alta qualità degli eventi programmati per questa edizione del festival".