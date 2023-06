Coprono la targa per entrare in Ztl, multati e denunciati per truffa

Firenze, 9 giugno 2023 - Pur di entrare in Ztl senza permesso hanno coperto la targa, beccandosi non solo la multa ma anche una denuncia per truffa ai danni della pubblica amministrazione. E’ successo lo scorso 6 giugno quando gli uomini del reparto antidegrado della polizia municipale hanno scoperto due restauratori edili, di origine straniera, che per eludere gli ingressi alla Ztl con il veicolo da lavoro, prima di oltrepassare la porta telematica di via Dell’Agnolo, hanno fermato il mezzo e hanno coperto la targa con un sacco nero della spazzatura, piegandolo accuratamente al fine di rendere completamente illeggibile i numeri. Gli agenti, appostati in borghese vicino alla porta telematica, li hanno beccati sul fatto e, una volta identificati, li hanno denunciati in concorso per truffa ai danni della pubblica amministrazione e occultamento di targa e li hanno sanzionati per transito in Ztl senza autorizzazione.