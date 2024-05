Compleanno del Sommo Poeta, festa al museo Casa di Dante

Firenze, 22 maggio 2024 - Terza e ultima tappa per festeggiare il compleanno del Sommo Poeta nell'ambito dell'itinerario dantesco promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con il Museo de' Medici, Museo Casa Di Dante e Fondazione Franco Zeffirelli Onlus. L’appuntamento si è tenuto il 22 maggio al Museo Casa Di Dante dalle ore 10 per le visite guidate. Alle 18:30, nella piazzetta della Casa di Dante ha ospitato il recital a due voci: “I’ fui nato e cresciuto sovra ‘l bel fiume d’Arno a la gran villa” a cura di Underwear Theatre cui è seguita la deposizione della corona d’alloro al busto del poeta coi saluti istituzionali. Con la presidente Unione Fiorentina Museo Casa di Dante, Cristina Manetti, e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Presenti i presidenti del Museo Casa Di Dante , il Museo de' Medici la Fondazione Franco Zeffirelli Onlus. Infine, il momento conviviale, su invito sarà offerto dal Museo Casa Di Dante nel cortile della Fondazione Franco Zeffirelli Onlus.