Colpo con spaccata a Firenze, ma il ladro viene sorpreso grazie ai residenti

Firenze, 11 ottobre 2023 - L’Antica pasticceria Sieni, al centro di un tentativo di furto con spaccata, non è stata l'unica vittima della notte. Intorno alle 3.30, lo stesso copione è andato in scena in via Il Prato, al ristorante Tijuana 20 years. In questo caso però, il ladro, un marocchino di 22 anni, è stato sorpreso e denunciato dalla polizia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si è introdotto all'interno dell'attività dopo aver infranto la porta a vetri con un mattone. La scena però non è sfuggita a un residente che ha immediatamente chiamato la polizia la quale giunta sul posto ha trovato all'interno il 22enne. Con un coltello e una forbice in mano stavo rovistando dietro il bancone in cerca di banconote. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per tentato furto aggravato.

Sempre nella notte in frantumi la vetrata di un'attività in via del Melarancio, nel quartiere di San Lorenzo, mentre in via del Parione, per la precisione all'interno di Oggi Pizza & Restaurant, la polizia ha sorpreso un uomo di 30 anni, di origini straniere ma nato a Bagno a Ripoli, dentro il locale che stava cercando di scappare con venti bottiglie, fondo cassa, il cellulare e il tablet per un valore totale del bottino che si aggira attorno ai mille euro. Secondo quanto ricostruito, la polizia su segnalazione di una guardia giurata, una volta arrivata sul posto ha trovato il 30enne ancora dentro che aveva appena finito di bere due bottiglie di vino. L'uomo è stato denunciato per tentato furto aggravato.

"Proprio ieri commentavamo i dati sulla criminalità a Firenze che vedono la nostra città in quinta posizione a livello nazionale per numero di reati. Nelle ultime 24 ore si sono susseguiti una serie di furti e spaccate, ultima in ordine di tempo quella che ha colpito la pasticceria Sieni in San Lorenzo. Lunedì, a ricevere la visita della banda del tombino, era stato il ristorante Borderline di Corso Italia, vittima di tre furti negli ultimi tre mesi. Come se non bastasse, ignoti hanno rubato 120.000 euro alla Mercafir. Ormai, non siamo solo noi a dirlo, ma sono i numeri a certificare che in questa città la sicurezza non c'è, tra furti, rapine, risse, violenze sessuali e spaccio, con cittadini e negozianti abbandonati a loro stessi" attacca il capogruppo odi Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.