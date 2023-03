Firenze come Hollywood: al cinema La Compagnia il primo “screen test” di una serie tv

Una scena del film

Firenze, 10 marzo 2023 - Per la prima volta, al cinema La Compagnia di Firenze, un creatore di serie tv testa il suo lavoro grazie a un confronto diretto con gli spettatori. Uno screen test, una visione di prova, per verificare dal vivo le reazioni e le opinioni del pubblico.



La serie tv si chiama Proiettili di Cristallo, è prodotta e diretta dal fiorentino Daniele Favilli e lo screen test, che si terrà sabato 18 marzo, alle 18.30, al cinema La Compagnia di via Cavour, riguarda l’episodio pilota, dal titolo Ultima Vittima. Nella serie tv siamo in contesto retro-fantascientifico (ambientato quindi nel passato, nel quale si inseriscono elementi di modernità e tecnologia del futuro) dai toni thriller. La trama si dipana in un mondo alternativo, nel quale l'omicidio è legalizzato attraverso un “gioco di ruolo”: il Duello. Gli assassini sono diventati celebrità ma nessuno ne conosce la vera identità. I proiettili di cristallo rappresentano l'anima più intima di ogni giocatore.



Prodotto da Cosmoglobo Entertainment, Gonzo Design, Cosmo-sound e Clam, in associazione con Nuovo Imaie, Ultima Vittima è un film-episodio in cui nulla è come appare e nel quale la verità diventa solo un punto di vista: una riflessione sugli effetti nefasti della violenza quando questa si innalza a istituzione, in un mondo alla rovescia, in cui la prevaricazione e la sopraffazione dell'altro sono qualità ammirevoli. ‘Ultima Vittima’ è realizzato da giovani talenti fiorentini: Matteo Vanni direttore della fotografia, Consuelo Cipriani organizzazione generale, Cristiano Gazzarrini supervisione, Simone Giorgi sound engineer e musiche, Giulia Di Renzo costumi, Anna Primi di Anonima Firenze special outfits e maschere e Rossella Bresciani Chief Make up e FX. Nel cast artistico, accanto a Daniele Favilli, troviamo Lavinia Zaccarella, Francesco Grifoni, Paolo Giommarelli, Diego Casale, Massimiliano Cutrera, Eleonora Cappelletti e Cristina Paoletti. Nel cast anche Stefano Termine e i giovanissimi Tommaso, Diego e Selvaggia Termine.



La proiezione di prova (screen test) è un evento abbastanza inusuale in Italia ma molto diffuso a Hollywood. Daniele Favilli, mente creativa del progetto, non è però nuovo a questo tipo di iniziative avendo lavorato per anni a Los Angeles. Dal 2008, è stato uno dei protagonisti della serie Tv “Torchwood: Miracle Day”; ha poi coprodotto il film “Swelter” (“Vendetta e Redenzione” in Italia) in cui recita accanto a Jean-Claude Van Damme ed Alfred Molina; ha recitato inoltre in “The Legend Of Red Hand” al fianco di Zoe Saldana (Avatar, I Guardiani della Galassia) diretto da Stefano Sollima.



Ultima Vittima è stato girato interamente a Firenze, Prato e Fiesole. Tra i luoghi scelti per il film, il Centro Pecci di Prato, il Grand Hotel Baglioni di Firenze, Colle Bereto di Firenze e Villa Waddell a Fiesole: vere gemme architettoniche di grande impatto scenografico e dalla personalità tagliente che insieme contribuiscono alla creazione di un mondo originale accogliente e al tempo stesso distopico. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa. La proiezione si svolgerà a porte chiuse. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti, inviando una mail all'indirizzo [email protected] Alla fine della proiezione, gli spettatori verranno invitati ad esprimere il proprio parere partecipando ad un attivo Q&A (sessione di domande e risposte) con il regista, il cast e la produzione: un momento partecipativo e interattivo di grande utilità prima del percorso distributivo del progetto. Interverranno: il regista Daniele Favilli, gli attori principali, la troupe, i produttori della serie, gli sponsor e le autorità cittadine.

