Ciclismo: presentata in Regione la ciclostorica "La Lastrese 2023"

La cerimonia di presentazione in Regione

Firenze,2 marzo 2023 - Si avvicina l’appuntamento con la ciclostorica “La Lastrense 2023”. A Firenze è stata presentata la manifestazione, unica tappa in Toscana del Giro d’Italia d’Epoca.

Proprio a Lastra a Signa domenica 19 marzo si aprirà il Giro con la partenza alle 9,30 dal centro storico per poi attraversare i territori comunali di Scandicci, Montespertoli, San Casciano Val di Pesa e Montelupo Fiorentino, snodandosi per le colline fiorentine con arrivo a Lastra a Signa.

L'illustrazione della manifestazione che partirà dalla Toscana, si è svolta a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana, alla presenza del Presidente Eugenio Giani, del sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni, del Consigliere Regionale Fausto Merlotti, del vicepresidente del G.S. Tre Emme Mauro Caverni, di Gianni Taccetti della U.N.V.S. Veterani dello Sport , di Marco Ceccantini Presidente Uisp Firenze e di Riccardo Bonaccorsi del Coni Toscana.

Il Giro d'Italia d'Epoca è un insieme dei percorsi storici fatti in bicicletta rievocando vecchie competizioni, che si va componendo tappa per tappa con le manifestazioni locali: a Lastra a Signa è "La Lastrense" a portare in terra fiorentina il Giro degli amanti della bicicletta vintage.

Per il secondo anno, infatti, dopo il successo del 2022, il Gruppo Sportivo Tre Emme di Lastra a Signa presieduto da Antonio e Mauro Caverni, organizza questa manifestazione, valevole anche come prova della Coppa Toscana Vintage e della manifestazione Giro d’Italia Unvs.

La ciclostorica La Lastrense è organizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Lastra a Signa, con il patrocinio della Regione Toscana, della Citta Metropolitana di Firenze e dei Comuni interessati alla gara.

Antonio Mannori