Il curioso Capodanno di Alessandria, che brinda il 31 agosto

Firenze, 31 agosto 2024 – Chi l’ha detto che per brindare all’anno nuovo bisogna aspettare la mezzanotte del 31 dicembre? C’è un Capodanno unico in Italia, che si festeggia ad Alessandria, e cade proprio oggi, 31 agosto. Questa sera, per l’occasione strade, piazze e negozi e musei della città si animeranno per celebrare il Capodanno Alessandrino. L’evento, nato nel 2004 grazie all’intuizione della fondatrice Monica Moccagatta, giunge alla sua ventunesima edizione (contando “l’anno 0”) con un calendario ricco di appuntamenti, aperture straordinarie e occasioni di incontro.

La filosofia di questa festività è chiara: celebrare l’inizio dell’anno “lavorativo” dopo la pausa estiva, immergendosi in un caleidoscopico turbinio di eventi proposti dalla creatività dei numerosi gestori di locali che terranno aperte le loro attività fino allo scoccare della mezzanotte. Non solo brindisi, però, ma anche dj set, presentazioni di libri e musica dal vivo, il tutto disseminato in una città da scoprire un po’ per volta, grazie a passeggiate esplorative utili a districarsi in un programma in costante divenire. La festa, inoltre, vedrà anche numerosi musei cittadini rimanere aperti fino a notte per permettere visite straordinarie. L’edizione di quest’anno ha per titolo “Bambine e Bambini – il Futuro”, un invito, nelle intenzioni degli organizzatori, a mettere al centro le esigenze dei più piccoli, tenendo sempre presenti le loro necessità.

Lo stesso manifesto che promuove questa edizione, tra l’altro, è figlio della fantasia e della creatività dei bambini: la locandina del Capodanno Alessandrino 2024, infatti, nasce da un disegno della Scuola dell’Infanzia “Giardino dei Colori” e “Mariotti”, elaborata, come sempre, dal grafico Renato Vacotti. Ma l’evento previsto per il 31 avrà anche un’altra nota di colore (o meglio, due): il dress code proposto dagli organizzatori per chiunque deciderà di scendere in strada, infatti, sarà rosa e blu. Non un obbligo, ovviamente, ma un invito utile per creare il giusto clima di partecipazione diffusa. "Si tratta di uno degli eventi cittadini che caratterizzano di più il nostro territorio - sottolinea il sindaco Giorgio Abonante - Tagliare il traguardo di questa importante edizione è un'enorme soddisfazione e ci fa capire che questa, ormai, è una tradizione locale da supportare e far crescere". "Mio padre diceva che i gatti hanno la fortuna di giocare per tutta la loro vita. Per noi umani - rimarca Monica Moccagatta, ideatrice del Capodanno Alessandrino - è più difficile tenere fede a questa parte importante della nostra natura ma, con un po' di impegno, ci si può provare. La nostra esigenza è coinvolgere, unire e far tornare a giocare le persone".

Nasce oggi

Caligola nato il 31 agosto del 12 dopo Cristo ad Anzio. È passato alla storia come colui che “punì” il mare, ma non andò esattamente così. Secondo i racconti di Erodoto, era il re persiano Serse che fece flagellare le acque dello Stretto dei Dardanelli dopo che una tempesta aveva distrutto un ponte in costruzione. Un’errata trascrizione di Svetonio, il famoso storico romano, accreditò questo fatto a Caligola. Tra le sue varie azioni folli, si diffuse così la voce che decise di muovere guerra a Poseidone, il Dio del mare, e per farlo condusse l’esercito sulla spiaggia imponendo ai soldati di colpire l’acqua con forza. In realtà non andò così ma questa fake news, amplificata dalle dicerie dei senatori, si diffuse per screditare l’imperatore, e oggi viaggia sui social.

Maurizio Costanzo