Borgognissanti, via alla petizione: "Furti e minacce, ci sentiamo in pericolo"

Firenze, 10 luglio 2023 - Una petizione che verrà inviata direttamente al Ministro dell'Interno promossa dall'associazione Borgognissanti che ha coinvolto anche i comitati Cittadini attivi San Jacopino, Leopolda Viva, via Il Prato, via Montebello, Corso Italia, Ponte Vecchio, via Maso Finiguerra e via Palazzuolo per chiedere un maggiore presidio del territorio.

"I quattro pilastri su cui si regge il viver bene in una strada o piazza della nostra città sono decoro urbano, arredo urbano, pulizia e sicurezza. Questi quattro pilastri sono talmente collegati fra sé che, quando ne viene a mancare uno o più di uno, la strada o la piazza diventa pericolosa" sottolinea il presidente dell'associazione Borgognissanti Fabrizio Carabba.

"Se una strada come la nostra, dove da 21 anni la nostra Associazione Borgognissanti tiene alta l'attenzione sui "quattro pilastri", è arrivata a scrivere e sottoscrivere una petizione al Ministro dell'Interno vuol dire che siamo davvero in stato di emergenza" prosegue Carabba. La petizione potrà essere firmata nelle attività delle zone che hanno aderito e a fine luglio sarà inviata a Roma ed è gestita dai vari comitati del quartiere di riferimento.

Carabba descrive nei minimi particolari la giornata di Borgo Ognissanti, una via che è sempre stata un'isola felice. L'elenco è lungo: dai furti che cominciano la mattina e vanno avanti fino alle 14 al silenzio in cui piomba a partire dalle 15: fascia oraria prediletta da spacciatori e molestatori seriali, soprattutto stranieri, che in maniera estremamente naturale si sdraiano davanti ai negozi e davanti ai portoni dei residenti a dormire. "Attenzione non barboni ma giovani turisti stranieri di varie nazionalità. Alla nostra richiesta di alzarsi ci rispondono che sono stanchi, hanno sonno e non hanno soldi per pagare una camera d'albergo. Da qui la riflessione: ma quale turismo vogliamo?" prosegue.

Dalle 17 in poi personaggi molesti e balordi gironzolano per le attività, minacciano i commessi, chiedono soldi e poi dalle 21 il coprifuoco. "Da ottobre 2022 a oggi abbiamo subito almeno 20 episodi di colpi e tentativi di scasso. La maggior parte dei negozi sono gestiti da donne, hanno paura e sotto il bancone del negozio hanno manganelli e bastoni".

Una situazione che ha spinto l'associazione Borgognissanti a inviare una petizione direttamente al Ministro dell'Interno: "Vogliamo la verità: mancano davvero a Firenze uomini e mezzi? In tal caso si provveda immediatamente. La polizia municipale locale ha abbastanza organico per garantire la sicurezza dei cittadini? Siamo un po' stufi di sentirci "cittadinanza attiva" quando le nostre istanze non vengono né lette né ascoltate".