Autostrada A1, lavori urgenti: lunghe code tra Arezzo e Valdarno

Firenze, 11 aprile 2023 – Mattinata di lunghe code sull'autostrada A1 in Toscana, nella carreggiata verso nord, nel tratto compreso tra Monte San Savino e Valdarno in direzione Firenze.

Il traffico è rimasto congestionato per ore per consentire ai tecnici della Società Autostrade un ripristino non programmato del piano viabile al km 350.

L’intervento ha riguardato una mattonella deformata di un giunto stradale che viene sostituita.

I lavori si sono conclusi alle 10,30 circa quando le auto hanno potuto transitare su tutte le corsie disponibili. A quel punto le code sono andate in diminuzione.

Il traffico in tempo reale sul sito di Autostrade a questo link

Maurizio Costanzo