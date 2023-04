Caos in Fi-Pi-Li, incidenti e code chilometriche. Il traffico guasta la giornata di festa

Firenze, 10 aprile 2023 – Una giornata di festa, di partenze, rientri e la Firenze-Pisa-Livorno torna sotto i riflettori. Pasquetta al mare sì, ma con effetti sul traffico devastanti. In molti si sono messi in marcia in direzione Livorno e per il ritorno a Firenze c’è chi ancora ora, alle 21.30, si ritrova in coda.

Sul sito automap.it il traffico risulta congestionato tra gli svincoli Pontedera Ovest-Ponsacco e San Miniato Basso in direzione del capoluogo toscano. Mentre in direzione mare la viabilità è bloccata a causa di un incidente tra Santa Croce sull’Arno e Montopoli Valdarno. A questo proposito il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, alle 21.30 ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Si segnala un incidente in Fi Pi Li Montopoli in direzione Pisa, con traffico bloccato tra le uscite di Ponte a Egola e Montopoli. Anche la viabilità secondaria, la Tosco Romagnola sarà presto satura. Per chi può eviti di mettersi in movimento o utilizzi altre strade per muoversi verso Pisa. Grazie per la collaborazione, per le informazioni in tempo reale consiglio l'app Fi Pi Li”.

Un altro scontro si è verificato anche nel tardo pomeriggio di oggi 10 aprile, tra Lavoria e San Miniato Basso, in direzione Firenze.

Lunghe code e subito l’attesa diventa “virale”. Sul profilo Facebook “I dannati della FI-PI-LI” in molti hanno riversato commenti e richieste di informazioni sulla viabilità. “Oggi manicomio”, scrive qualcuno, mentre altri si affrettano a chiedere qualche informazione per arrivare in tempo a destinazione.

Una giornata difficile per gli automobilisti non solo sulla strada di grande comunicazione. Anche chi si è trovato sull’autostrada A1 ha dovuto fare i conti con incidenti e file chilometriche, soprattutto in direzione Bologna.