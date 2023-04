Traffico autostrade in tempo reale, il controesodo di Pasqua tra code e incidenti

Firenze, 10 aprile 2023 – Pasquetta è giornata da bollino rosso per il traffico e in effetti la tradizione non si smentisce nemmeno quest’anno. Dopo la mattinata difficile per il doppio incidente tra Chiusi e Valdichiana (poi risolto) il pomeriggio è cominciato all’insegna del controesodo pasquale.

Traffico intenso soprattutto sulla A1 Autostrada del Sole sia nel tratto tosco-umbro (tra Fabro e Valdarno) che su quello fiorentino (Scandicci e poi nel Mugello) in direzione di Bologna-Milano. In serata presumibile robusto traffico da rientro anche sulla A11 Firenze-Mare.

Il traffico in tempo reale sul sito di Autostrade a questo link

