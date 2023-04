Doppio incidente in A1, sette feriti: traffico nel caos tra Chiusi e Valdichiana

Arezzo, 10 aprile 2023 – Pasquetta infernale in A1. A fine mattina si sono verificati due incidenti in autostrada nel tratto compreso tra Chiusi e Valdichiana in direzione Firenze.

L’incidente poi è stato risolto, anche se la situazione è rimasta da bollino rosso per l’intenso traffico da rientro con rallentamenti segnalati da Autostrade su vari tratti dell’autosole: in quello tosco-umbro tra Fabro e Valdichiana e nel tratto fiorentino, sia a Scandicci che nel tratto appenninico.

Primo incidente

Poco prima delle 11 si sono scontrate per cause in via di accertamento tre autovetture. Nell’incidente avvenuto al km 387 sono rimaste ferite sei persone.

Secondo incidente

Nelle code che si sono create a causa del primo incidente, si è verificato un altro incidente che ha visto coinvolti un mezzo pesante e due autovetture.

Traffico nel caos

In seguito al doppio incidente è stato bloccato il traffico tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma. L’incidente è stato poi risolto alle ore 12:30. Come informa Autostrade per l’Italia al momento nel tratto interessato dall'evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 4 km di coda in diminuzione in direzione Firenze.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e i sanitari, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della direzione 4o Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

I feriti

In totale sette persone sono rimaste ferite. Sei nel primo incidente. Una nel secondo. Per quest’ultimo è dovuto intervenire l’elisoccorso Pegaso per il trasporto in ospedale.