Lavori e chiusure su strade e autostrade toscane, la mappa dei cantieri

Firenze, 10 aprile 2023 – Cantieri in vista sulle autostrade della Toscana, ecco la mappa dei possibili disagi.

A1 Panoramica

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di rifacimento della pavimentazione, dalle 20 di giovedì 13 alle 6 di venerdì 14 aprile, saranno adottati questi provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e Località Aglio (km 255+450) verso Firenze. Di conseguenza, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Firenze, l'uscita sarà obbligatoria alla stazione di Rioveggio;

-sarà chiusa la stazione di Rioveggio, in entrata verso Firenze;

-sarà chiusa la stazione di Roncobilaccio, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna;

-sarà completamente chiusa, in entrata e in uscita, la stazione di Pian del Voglio.

Nelle suddette notti, ma con orario 20-6, sarà chiusa anche l'area di servizio "Roncobilaccio ovest". In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima. Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

A11 Firenze-Mare

Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, per consentire lavori di demolizione di linee aeree in media tensione, dalla mezzanotte alle 2 di venerdì 14 aprile sarà chiuso il tratto compreso tra Lucca Est e Capannori, verso Firenze e verso Pisa. In alternativa, per il traffico proveniente da Pisa e diretto verso Firenze, si consiglia di uscire alla stazione di Lucca est, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Capannori. Per il traffico proveniente da Firenze e diretto verso Pisa, si consiglia di uscire alla stazione di Capannori, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Lucca est.

Sempre sulla A11, per lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Prato Est, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

- nelle due notti di mercoledì 12 e giovedì 13 aprile, con orario 22-6, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso Firenze e verso Pisa;

- dalle 22 di venerdì 14 alle 6 di sabato 15 aprile, in entrata con direzione Pisa.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Prato ovest o Calenzano.

Arezzo-Battifolle

A partire da martedì 11 aprile Anas eseguirà i lavori di risanamento della pavimentazione sulla strada statale 679 Raccordo Arezzo-Battifolle, per un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro. Per contenere i disagi al traffico i lavori si svolgeranno in orario notturno dalle 20:30 alle 6:30 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sull’itinerario alternativo con indicazioni sul posto: dalla rotatoria del casello autostradale sarà possibile utilizzare la SP21 fino alla località Pieve al Toppo e proseguire sulla SS73 in direzione Arezzo (e viceversa).

Gli interventi saranno suddivisi in tre sessioni. La prima sessione sarà avviata la notte di martedì 11 aprile e si concluderà il 22 aprile. Le successive lavorazioni saranno avviate dopo le festività del 25 aprile/1° maggio.