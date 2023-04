Altro che Isola dei Famosi: il programma made in Toscana spopola in tv

Firenze, 14 aprile 2023 – Se il programma “l’Isola dei famosi” fa da sempre il boom di ascolti, non è da meno un’altra ‘Isola’, questa volta tutta made in Tuscany. Sta riscuotendo infatti un grande successo il nuovo programma di Rtv38 intitolato appunto "L'Isola", ideato da Marco Gabbiani e Fabrizio Mariotti e condotto da loro stessi con Aurora Ciabatti.

Su un'isola deserta in qualche parte del globo si ritrovano, dopo il fantomatico naufragio di una nave da crociera, i due animatori di bordo e una bella passeggera del transatlantico. Passano gli anni e i tre si abituano allo status di naufraghi su quest'isola molto misteriosa, non fosse altro per una Tv su una zattera che arriva dal mare all'improvviso, proponendo video comici in continuazione.

Così tra la ricerca del cibo, i tentativi di chiamare soccorsi, i bizzarri metodi per difendersi dalle belve, il cercare incessantemente di capire la posizione dell'isola e i goffi tentativi di conquistare la ragazza, passano il tempo commentando e godendosi i buffi video proposto dal video galleggiante... L'Isola va in onda tutti i giorni alle ore 20 e alle 13,30 su Rtv38 (sul 10).

