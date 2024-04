Almanacco 30 aprile 1993 quando il web divenne libero e internet rivoluzionò il mondo

Firenze, 30 aprile 2024 - Il World Wide Web, la rete che tiene insieme miliardi di pagine, festeggia 31 anni di libertà. Era il 30 aprile del 1993, infatti, quando il Cern di Ginevra decise di mettere a disposizione di tutti, pubblicamente e senza diritti, il codice sorgente alla base della "ragnatela digitale". Il Web è stato ideato nel 1989 da Tim Berners-Lee, un ricercatore del Cern, per favorire la condivisione delle informazioni tra i fisici di università e istituti di ricerca. La sua data di nascita ufficiale è il 6 agosto 1991, quando Berners-Lee pubblicò il primo sito web. All'inizio il Web era solo uno dei servizi di internet disponibili, ma la semplicità d'uso e soprattutto la decisione di renderlo libero ne ha favorito la rapida diffusione fino alle dimensioni attuali. La chiave di volta sono stati però i motori di ricerca, Google in testa. Senza il web libero i social non sarebbero stati così diffusi, così come la Dad, o il lavoro da remoto che è decollato durante la pandemia. E proprio il web libero ha aperto oggi a nuove opportunità prima inimmaginabili. Ormai è risaputo: le nuove forme di lavoro come il remote working o il nomadismo digitale permettono di guardare oltre lo schermo del proprio pc e godere di viste mozzafiato che rendono il lavoro (ed il cuore) un po’ più leggero. Nasce oggi Carl Friedrich Gauss nato il 30 aprile del 1777 a Braunschweig. Il leggendario matematico stabilì la teoria della "distribuzione normale", spina dorsale dell'apprendimento automatico e dell'intelligenza artificiale. Ha scritto: “Ho avuto i miei risultati da lungo tempo, ma non so ancora come posso arrivare a loro.” Maurizio Costanzo