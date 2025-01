7 gennaio, Firenze celebra la nascita del Tricolore: le curiosità sulla bandiera

Firenze, 7 gennaio 2025 – Quando nacque la nostra bandiera? Esattamente il 7 gennaio del 1797 a Reggio Emilia. Prima di essere bandiera d’Italia era il simbolo della Repubblica Cisalpina, che a sua volta era uno degli Stati nati su parte del territorio delle attuali regioni Emilia-Romagna e Toscana dopo la prima Campagna d’Italia di Napoleone.

Quel giorno il parlamento locale approvò la proposta del deputato Giuseppe Compagnoni che voleva rendere universale il tricolore, che dunque venne alla luce ben 64 anni prima dello Stato italiano. Come molte altre bandiere, nacque su ispirazione di un altro famoso tricolore, quello della Rivoluzione francese, ma i colori della nostra bandiera hanno anche un valore simbolico: il verde sta a simboleggiare la speranza, il bianco rappresenta la fede e il rosso sta ad indicare l’amore.

Altra curiosità: la prima bandiera d’Italia, che venne realizzata ed esposta all’epoca, oggi sarebbe difficile da riconoscere e balzerebbe all’occhio alquanto strana: e questo perchè non aveva le bande verticali come ce le ha oggi, ma quelle orizzontali. Inoltre il primo colore non era il verde, come ora, ma il rosso. E al centro della banda bianca c’era lo stemma della Repubblica. Altra curiosità: il nostro tricolore è una delle poche bandiere del Vecchio Continente a non colorare le divise della Nazionale. Infatti i nostri atleti sono detti non a caso ‘azzurri’, proprio perché è questo il colore che rappresenta le divise sportive, e non il tricolore.

Come mai? L’azzurro era il colore dello stemma nobiliare dei Savoia e venne scelto all’epoca come divisa per gli atleti che rappresentavano il nostro Paese nello sport. Nonostante l’Italia non sia più una monarchia dal 1946, si è deciso di mantenere l’azzurro come colore delle casacche, e infatti ancora oggi tifiamo ‘Azzurri’ . In onore alla nostra bandiera, che è storia e anima del popolo italiano, oggi a Firenze il Distretto 2071 Rotary Toscana celebra uno dei massimi simboli della nostra Repubblica insieme alle istituzioni e alla cittadinanza. L’appuntamento è alle 18,30 al teatro della Compagnia. Il titolo della manifestazione è “La bandiera che ci unisce: storia e anima del popolo italiano”. Il programma prevede il benvenuto del Governatore Pietro Belli, il saluto delle autorità, quindi “Parla la bandiera: l’orgoglio di essere italiano”. Ci saranno vari ospiti, e le premiazioni degli atleti olimpionici con accompagnamento della Scuola di musica di Campi Bisenzio diretta dal maestro Massimo Barsotti. A ingresso libero.

