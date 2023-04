4 aprile 1975 nasce Microsoft, 48 anni per il colosso del software

Firenze, 4 aprile 2023 - Microsoft oggi, 4 aprile, spegne 48 candeline. Era infatti il 4 aprile del 1975 quando ad Albuquerque, in New Mexico, due ventenni amici d'infanzia e appassionati di informatica - Bill Gates e Paul Allen - fondarono un'azienda che sarebbe diventata la più grande compagnia di software per pc al mondo. Il loro sogno era di portare un computer su ogni scrivania e in ogni casa, ed è più o meno ciò che hanno fatto. Il business parte con la vendita di pacchetti in linguaggio Basic per i microcomputer Altair, ma è negli anni Ottanta che l'azienda cresce: diventa una compagnia privata con Gates presidente e Allen vice, sposta la sede a Redmond, si espande in Europa, crea il programma Word e ne allega una demo a una rivista di pc, su floppy disk, per farlo conoscere. A Basic segue Dos e infine Windows, che porta le finestre sugli schermi. Gli anni Novanta sono quelli della consacrazione e quelli in cui Gates diventa l'uomo più ricco del mondo, ma si concludono con il primo passo indietro del fondatore: a gennaio del 2000 Gates lascia il ruolo di Ceo a Steve Ballmer per concentrarsi sulle "strategie di lungo periodo". In quello stesso anno dà vita alla Bill & Melinda Gates Foundation, la più grande fondazione privata al mondo. Ballmer guida Microsoft per 14 anni, con alti (il Surface) e bassi (da Windows Vista e Mobile e all'acquisizione dei telefoni Nokia), per poi cedere il posto a Satya Nadella. Nella lunga storia della compagnia c'è anche il rapporto con Apple, fatto di controversie legali ma anche di collaborazioni come l'investimento di Microsoft del '97 sulla Mela Morsicata di Steve Jobs. Gates, nel frattempo, è sempre più assorbito dagli impegni filantropici. La conclusione di questo percorso porta la data del 13 marzo 2020: Gates esce dal cda di Microsoft, un colosso arrivato a 1.200 miliardi di capitalizzazione di mercato. Nel giorno del 40esimo compleanno dell'azienda, Gates aveva mandato una lettera ai dipendenti in cui scriveva: "Ora ciò che conta di più è quello che faremo dopo".

Lui che a 19 anni aveva fondato Microsoft, e a 32 era diventato miliardario, è stato per anni , e questa sua prima vita gli ha permesso di iniziare la seconda, dicendo addio ad ogni incarico operativo per dedicarsi all'attività filantropica con la sua fondazione.

Nasce oggi Francesco De Gregori nato il 4 aprile del 1951 a Roma. I primi passi nella musica li ha mossi 50 anni fa, nel mitico Folkstudio di Roma dove ha conosciuto Venditti e dove è nata quella Scuola Romana che resta uno dei capitoli fondamentali della musica italiana. "Alice" è stato il brano del suo esordio da solista, seguito da capolavori come ‘Rimmel’ o ‘La donna cannone’. Ha scardinato le regole della composizione tradizionale, trasfigurando nel linguaggio poetico la narrazione non lineare e il fluire della Storia. Ha scritto: “Le canzoni appartengono a tutti, anche a chi le ha scritte.” Maurizio Costanzo