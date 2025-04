25 aprile una giornata di musei gratis in Toscana: ecco dove

Firenze, 17 aprile 2025 – Oggi 25 aprile la maggior parte dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e dei nuovi musei autonomi saranno aperti a ingresso gratuito. A cominciare da Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli e Galleria dell’Accademia di Firenze. Visitabili gratuitamente anche MAF Museo archeologico nazionale di Firenze (ore 8:30-14 con ultimo ingresso ore 13:15), il Museo di San Marco (ore 8:30-13:50 con ultimo ingresso ore 13:20); il Cenacolo di Sant’Apollonia, il Cenacolo di Andrea del Sarto, il Chiostro dello Scalzo ( con orario ore 8.30 – 14 e ultimo ingresso 13.50); il Parco di Villa il Ventaglio dalle ore 8:15 alle 18:30, il Giardino della Villa medicea di Castello (ore 8:30-18:30 ultimo ingresso alle 18), la Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio (ore 8:30 – 17:30), e la Villa medicea della Petraia (giardino: ore 8.30 – 18.30 con ultimo ingresso 17:30; per la Villa ingresso esclusivamente alle ore 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 con visite accompagnate fino a un massimo di 25 persone). Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio (ore 8:30 – 17:30). Aperti ma a pagamento a Firenze il museo del treno in miniatura Hzero e la Cattedrale dell'Immagine con la mostra immersiva su Matisse. Aperti oggi gratuitamente il Museo Nazionale del Bargello, il Museo delle Cappelle Medicee, il complesso di Orsanmichele, il Museo di Casa Martelli e il Museo di Palazzo Davanzati. Aperti oggi i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi ma a pagamento. Ad Arezzo porte aperte alla Basilica di San Francesco (ore 9-19 con ultimo ingresso alle 18:30), il Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” e Anfiteatro romano (ore 9-19.30 ultimo ingresso alle 18.30); il Museo di Casa Vasari (ore 8:30-13:30 ultimo ingresso 12:30); il Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna (ore 8:30-13:30 ultimo ingresso 12:30); il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere – Palazzo Taglieschi (ore 10.00 - 14); a Cortona l’Area Archeologica del Sodo e Tomba di Camucia (ore 9:30-12-30); A Grosseto aperta l’Area archeologica di Roselle(ore 8.15 – 18.45 ultimo ingresso 18), l’Area archeologica di Vetulonia (ore 9:45 – 18:30 ultimo ingresso alle 18), il Museo archeologico nazionale e area archeologica di Cosa (ore 09:45 - 18:30 ultimo ingresso 18). Livorno. Porte aperte al Museo archeologico nazionale di Castiglioncello (ore 10.30-12.30), al Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Palazzina dei Mulini a Portoferraio (ore 9:00 – 13:30 ultimo ingresso 13:00) e sempre a Portoferraio è visitabile il Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Villa S. Martino (ore 9:00 – 13:30 ultimo ingresso 13:00). A Lucca porte aperte al Museo nazionale di Villa Guinigi (ore 9-19.30 ultimo ingresso ore 18.00) e al Museo nazionale di Palazzo Mansi (ore 9-19.30 ultimo ingresso ore 18). A Pisa il Museo nazionale di San Matteo (9:00 – 13:30 ultimo ingresso 13:00). Il Museo Nazionale di Palazzo Reale (ingresso esclusivamente alle ore 9:00, 10:30 e 12:00). Il Museo nazionale della Certosa Monumentale di Calci (ingresso esclusivamente con visita accompagnata alle ore 9:00, 10:00, 11:30 e 12:30), il Museo delle Navi Antiche (ore 14-19:30). A Pistoia aperta la Fortezza di Santa Barbara (ore 8.30 -13.30), l’Ex Chiesa del Tau (ore 8.30 -13.30), l’Oratorio di San Desiderio (ore 8.30 -13.30), il Museo nazionale di Casa Giusti (dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle ore 15.00 alle 17.30). A Prato aperta la Villa Medicea di Poggio a Caiano e Museo della Natura Morta (ore 8.15 – 17 ultimo ingresso ore 16.30; e appartamenti monumentali. Prenotazione obbligatoria, ingresso ogni ora con visite accompagnate con partenza ogni ora dalle 8.30 alle 15.30. Non si effettua la visita delle ore 13.30). L’Area archeologica di Comeana – Tumuli di Montefortini e Boschetti è visitabile dalle 9:30 alle 12:30). Maurizio Costanzo