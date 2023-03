21 marzo 2023, bentornata primavera. Arriva l’ora legale

Ora legale (foto Ansa)

Firenze, 21 marzo 2023 - Addio all'inverno, oggi è il primo giorno di primavera. Esattamente alle 22.24 di ieri, 20 marzo, l'equinozio ha segnato l'arrivo della bella stagione, e questo vuol dire che da quel momento le ore di luce cominciano gradualmente ad aumentare. Cos’è l’equinozio L'equinozio di primavera, come quello d'autunno, sono i momenti in cui il centro del disco del Sole si trova sul punto d'incrocio tra l'equatore celeste e l'eclittica, ossia la traiettoria circolare descritta apparentemente in un anno dal Sole sulla sfera celeste. Il termine equinozio deriva dal latino 'aequa-nox', ossia 'notte uguale', a indicare che il giorno e la notte hanno la stessa durata. È la particolare inclinazione dell'asse terrestre rispetto al piano orbitale della Terra a determinare il fenomeno, così come più in generale la durata di giorno e notte. Cambia di conseguenza l'inclinazione dei raggi solari e ciò determina le caratteristiche delle stagioni. Le origini Questa regolarità aveva portato a stabilire nel 21 marzo la data dell'equinozio di primavera, decisa nel 325 dal Concilio di Nicea per calcolare la Pasqua cristiana e adottata dal calendario gregoriano utilizzato ancora oggi. Ma tale sistemazione non è perfetta, come osserva Paolo Volpini,...