16 giugno 1963, 60 anni fa la prima donna nello spazio. E tante bambine furono chiamate come lei

Firenze, 16 giugno 2023 - Era il 16 giugno del 1963, un giorno storico perché Valentina Tereshkova fu la prima donna a volare nello spazio. Allora aveva 26 anni e rimase tre giorni in orbita nella capsula Vostok 6. Al momento della selezione, avvenuta nel marzo 1962 con altre quattro donne, Valentina Tereshkova lavorava in un'industria tessile e frequentava una scuola di paracadutismo. Decollò due giorni dopo che il collega Valeri Bykovsky era partito con la Vostok 5. Era il secondo volo congiunto dopo quello della Vostok 3 e 4 dell'anno precedente. Le due capsule erano lontane circa cinque chilometri una dall'altra, ma questo bastò alla propaganda sovietica per proclamare i due voli come un successo della tecnologia russa. La missione della Vostok 6 invece fu un volo tutt'altro che tranquillo. La Tereshkova soffrì di 'mal di spazio', un malessere molto simile al comune mal di mare, con nausea e vomito. Inoltre al secondo giorno di volo la cosmonauta si accorse che i comandi della capsula non rispondevano bene.

L'inconveniente fu risolto da Terra, ma durante il rientro la capsula atterrò lontano dal luogo prestabilito creando momenti di tensione nelle squadre di recupero. Solo nel 2007 la Tereshkova ammise che il rientro fu molto violento, tanto che i medici accorsi la portarono in ospedale. Dopo averla curata la riportarono sul luogo di atterraggio per fare le riprese con una cosmonauta "raggiante e felice". Lo spazio entrò presto a far parte anche della vita privata di Valentina Tereshkova: nel 1964 la cosmonauta sposò il collega della Vostok 3 Andrian Nikolayev, con il quale ha avuto la figlia Yelena. Dopo pochi anni la Tereshkova divorziò e si dedicò alla politica fino ad arrivare ad essere eletta al parlamento russo, la Duma.

La sua impresa l'ha resa famosa in tutto il mondo, come testimoniano le tante bambine chiamate Valentina nate nella seconda metà degli anni 60. Per quasi ventu anni la Tereshkova è stata la sola donna ad aver varcato la soglia del cosmo. Soltanto nel 1982 gli Stati Uniti annunciarono il volo della loro prima astronauta: Sally Ride, con il volo dello shuttle STS-7 Challenger previsto nel giugno 1983. L'Unione Sovietica si affrettò allora ad inviare nel cosmo un'altra donna: Svetlana Savitskaya. A tutt'oggi Valentina Tereshkova rimane l'unica donna ad avere compiuto un viaggio nello spazio da sola. Successivamente ha continuato a lavorare nel programma spaziale come istruttrice dei cosmonauti ed è arrivata al grado di generale nell'Aeronautica militare. Nasce oggi Stan Laurel nato il 16 giugno del 1890 ad Ulverston, Regno Unito. Insieme a Oliver Hardy formò la coppia dei mitici immortali comici americani degli anni Trenta ‘Stanlio e Ollio’. Ha scritto: “Se al mio funerale vedrò qualcuno triste gli tolgo il saluto”.