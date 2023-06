10eLotto, a Firenze centrato un ‘9’ da 50mila euro

Firenze, 14 giugno 2023 - Toscana in festa con il 10eLotto. Nell'ultima estrazione a Firenze un fortunato giocatore ha messo a segno un 9 Oro dal valore di 50 mila euro. La dea bendata ha dunque baciato il capoluogo toscano. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 26 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,77 miliardi di euro in questo 2023. Festa grande ad Albenga, in provincia di Savona, dove un fortunato giocatore è riuscito a centrare nell’ultima estrazione del Lotto un terno sulla ruota di Genova da 118.750 euro. Al secondo posto, a pari merito, ci sono i 23.750 euro vinti a Bari e Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. Il podio è completato dalla vincita di 21.739 euro a Cavaria con Premezzo, in provincia di Varese. Il 10eLotto ha premiato Firenze con un ‘9’ da 50mila euro. A seguire ci sono i 10mila euro vinti a Granarolo dell’Emilia, in provincia di Bologna. Al terzo posto c’è il ‘6’ da 9mila euro realizzato a Laveno Mombello, in provincia di Varese.

Maurizio Costanzo