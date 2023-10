Stazione, via all'installazione di dieci nuove telecamere

Empoli, 11 ottobre 2023 - Sono cominciate questa mattina, intorno alle 9, le operazioni di installazione delle dieci telecamere nella zona della stazione ferroviaria di Empoli. In particolare l'impianto di sorveglianza riguarderà piazza don Minzoni, viale San Martino, viale Palestro, via Fabiani e via Curtatone e Montanara e sarà integrato con l'esistente. I lavori di posa in opera sono partiti oggi e proseguiranno fino a circa metà gennaio 2024. Si tratta di 10 telecamere con complessive 25 ottiche così suddivise: 5 ne hanno quattro cadauna e 5 hanno ottica singola per un costo complessivo di realizzazione pari a 40mila euro. I nuovi 'occhi' sono 5 del tipo 4x4K Multisensor e 5 sono del tipo 8.0 Megapixel, ottica 4,9 - 8 mm.

Questa soluzione consentirà di coprire in modo più dettagliato tutta la zona della stazione ferroviaria e degli autobus, dove costantemente le forze dell'ordine si trovano ad operare e pertanto lo strumento integra già gli strumenti messi in campo fino ad adesso dalle forze dell'ordine.

"Un impegno preso con le nostre cittadine e i nostri cittadini per la loro sicurezza che si inserisce in un quadro più generale di investimenti e manutenzioni su strade e parcheggi della zona stazione - sottolinea la sindaca Brenda Barnini -. Abbiamo investito fin da subito sulla sicurezza e lo abbiamo fatto ampliando e potenziando il sistema di videosorveglianza in città, rafforzandolo nei punti più sensibili, facilitando anche il lavoro costante delle forze dell'ordine e dare strumenti utili in caso di indagini".

Negli anni passati la giunta comunale ha approvato e realizzato vari progetti di implementazione e potenziamento della rete di videosorveglianza della città arrivando, dalle circa 38 telecamere presenti a inizio 2014, a oggi ad avere sul territorio circa 200 telecamere collegate al sistema integrato cittadino. Nel corso dell'anno corrente è stato già realizzato un altro ampliamento del sistema di videosorveglianza in piazza Giacomo Matteotti ed è in corso di realizzazione un sistema di lettura targhe poste agli accessi della città per un complessivo numero di 6 telecamere bidirezionali (12 ottiche complessive).