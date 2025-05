"Rassicurazioni dal ministro Giuli. Verrà a vederla"

"Stamani (ieri, ndr) ho incontrato il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Una chiacchierata proficua: ha rassicurato sulla volontà del governo e del Ministero di portare avanti il progetto legato al recupero dell’Ambrogiana. E ha detto che verrà personalmente a Montelupo, a vedere la Villa". Lo ha assicurato Federico Pavese (foto), presidente della Commissione consiliare sulla Villa dell’Ambrogiana, a proposito del progetto sugli Uffizi Diffusi a Montelupo. Dal sopralluogo effettuato venerdì alla presenza del governatore Eugenio Giani, era stato confermato il contributo di 12 milioni di euro dal Ministero della Cultura, insieme agli altrettanti messi a disposizione già con il bilancio 2024 dalla Regione. Pure il progetto di massima e un’idea per la futura gestione, attraverso una fondazione, sono in stato avanzato. Per proseguire e definire i dettagli e decidere chi dovrà appaltare il lavoro manca la firma dell’accordo di collaborazione tra Regione e Ministero, che il cambio alla guida del dicastero, la riforma delle struttura e la nomina conseguente di capo dipartimenti e dirigente hanno in parte rallentato. L’auspicio espresso è che questa firma arrivi entro l’estate, per poter dare il via al cantiere e concluderlo entro il 2028.

"Dipende dai tempi burocratici – ha aggiunto Pavese, che ha parlato con Giuli a Firenze a margine della manifestazione di Fratelli d’Italia Spazio Cultura, insieme ai parlamentari Alessandro Amorese e Paolo Marcheschi – l’obiettivo comune resta ovviamente quello di velocizzare i tempi, nell’interesse di tutti i soggetti e gli enti coinvolti". Il ministro Giuli, lo scorso lunedì, aveva incontrato sempre a Firenze anche il sindaco Simone Londi, a margine della presentazione del libro "Storie Bastarde" di Davide Desario. "Un breve colloquio nel quale il ministro mi ha confermato l’intenzione di proseguire – ha detto il primo cittadino – c’è unità di intenti su questo progetto, anche con il consigliere Pavese: un piano nel quale crediamo e che reputiamo strategico per Montelupo".